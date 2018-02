Niemcy: Nowy rząd coraz bliżej

Uzgodniono już podział kluczowych ministerstw. Była to jeden z ostatnich przeszkód na drodze do utworzenia rządu. Na wspólnej konferencji prasowej szefów partii, kanclerz Angela Merkel powiedziała, że ​​porozumienie dało podstawę "dobrego i stabilnego rządu". Z kolei przywódca SPD Martin Schulz podziękował za zawarcie kompromisu. – Myślę, że osiągnęliśmy coś, co będzie nowym przebudzeniem dla Europy i nową dynamiką dla Niemiec. (...) Z tą umową koalicyjną Niemcy znów będą odgrywać aktywną i wiodącą rolę w Unii Europejskiej – powiedział.

SPD ma przejąć 6 ministerstw, w tym ministerstwo finansów i spraw zagranicznych. Tym ostatnim ma zarządzać Martin Schulz.