Trump wygrywa prawybory w Karolinie Południowej. Piąte zwycięstwo z rzędu

Po przeliczeniu 99 proc. głosów Trump zdobył prawie 60 proc. poparcia, a jego rywalka Nikki Haley, była gubernator Karoliny Południowej, niemal 40 proc.

Trump wygrał wcześniej prawybory w Iowa, New Hampshire, Nevadzie i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

– Nigdy nie widziałem Partii Republikańskiej tak zjednoczonej, jak teraz. Zwycięstwo jest jeszcze większe, niż się spodziewaliśmy – powiedział po zamknięciu lokali wyborczych w Karolinie Południowej.

Zdaniem agencji Associated Press taki wynik Trumpa "prawdopodobnie zwiększy presję na Haley" i może skłonić ją do rezygnacji z ubiegania się o nominację w listopadowych wyborach prezydenckich.

AP przypomina, że Haley obiecała pozostać w wyścigu co najmniej do zakończenia prawyborów 5 marca. W tym dniu prawybory odbędą się jednocześnie w kilku stanach, dlatego w USA nazywa się to "Super wtorkiem".



Prawybory w Karolinie Południowej. Trump oskarża Bidena o "niszczenie" Ameryki

Trump podziękował wyborcom za wsparcie, a także oskarżył urzędującego prezydenta Joe Bidena o "zniszczenie kraju", mówiąc, że pokona go w najbliższych wyborach. – Będziemy tutaj 5 listopada, spojrzymy Joe Bidenowi prosto w oczy i powiemy: Joe, jesteś zwolniony – oświadczył Trump.

Biden stwierdził z kolei: – Każdy dzień przypomina nam o zagrożeniu, jakie Donald Trump stanowi dla naszej przyszłości, podczas gdy Amerykanie zmagają się ze szkodami, które pozostawił.

Prawybory zakończą się w czerwcu. W lipcu odbędzie się zjazd Partii Republikańskiej, na którym zostanie ogłoszony kandydat na prezydenta. Kongres Partii Demokratycznej zaplanowano natomiast na sierpień.

Wybory prezydenckie w USA obędą się 5 listopada 2024 r. Najnowsze sondaże wskazują na zwycięstwo Donalda Trumpa, który pełnił urząd 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 2017-2021.

