Szwecja dołączy do NATO. Jest zgoda parlamentu Węgier

Szwecja złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 r., co stanowiło odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę. Przyjęcie nowego członka do Sojuszu Północnoatlantyckiego to proces wymagający zgody wszystkich państw członkowskich Paktu.

– Węgierski parlament będzie mógł ratyfikować członkostwo Szwecji w NATO, gdy zbierze się na nowej wiosennej sesji pod koniec tego miesiąca – zapowiedział ponad tydzień temu premier Viktor Orban. Węgry były jedynym krajem NATO, który jeszcze nie ratyfikował wniosku Szwecji.

Szwecja dostała zielone światło

Węgierski parlament ratyfikował w poniedziałek wniosek Szwecji o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oznacza to, że już wkrótce Szwecja stanie się 32. członkiem NATO.

"Za" głosowało 188 posłów, w tym deputowani rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz – KDNP oraz większość partii opozycyjnych, przy sześciu głosach "przeciw".

"Węgierski parlament zatwierdził w poniedziałek kandydaturę Szwecji do przystąpienia do NATO, otwierając drogę do przystąpienia państwa nordyckiego do sojuszu po prawie dwóch latach intensywnych negocjacji i zadając geopolityczny cios prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi" – relacjonuje CNN.

"Szwecja usunęła ostatnią przeszkodę w uzyskaniu członkostwa w NATO, posunięciem, które umocni kontrolę sojuszu nad Europą Północną i regionem bałtyckim" – komentuje agencja Bloomberg.

Proces rozszerzenia NATO

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Wszystkie 30 państw ratyfikowało protokół o przystąpieniu Finlandii do NATO. Jako ostatnie zrobiły to Węgry oraz Turcja.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przekonywał, że Rosja "nie ma problemów" z Finlandią i Szwecją, a przystąpienie obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stanowi dla Kremla bezpośredniego zagrożenia. Jednocześnie rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że Rosja wzmocni swoje zdolności wojskowe w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na przystąpienie Finlandii do NATO.

Czytaj też:

Ilu Polaków obawia się wojny Rosji z NATO? Wyniki sondażuCzytaj też:

Prezydent Duda: Nie wierzę, że Rosja zaatakuje jakikolwiek kraj NATO