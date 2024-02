Kwestia wysłania żołnierzy NATO na Ukrainę. Stoltenberg zabrał głos

Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wykluczył, że państwa NATO i UE mogą w przyszłości wysłać swoje wojska na Ukrainę. Koncepcja była omawiana podczas spotkania głów państw i szefów rządów w Paryżu. Doniesienia skomentował szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: NATO nie ma takich planów

– Sojusznicy NATO zapewniają bezprecedensowe wsparcie dla Ukrainy. Robimy to od 2014 roku i zintensyfikowaliśmy działania po inwazji na pełną skalę. Ale nie ma żadnych planów dotyczących oddziałów bojowych NATO na Ukrainie – powiedział Stoltenberg w komentarzu dla agencji Associated Press.

Wcześniej anonimowy urzędnik Białego Domu w odpowiedzi na pytanie agencji Reuters stwierdził, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wysyłać żołnierzy na Ukrainę i że nie ma planów, by wysłać na Ukrainę żołnierzy NATO.

Reakcja polskich władz

Po spotkaniu w Paryżu Prezydent Andrzej Duda przekazał, że najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się w ogóle wokół kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę. – Nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie. Zdania są różne i absolutnie takich decyzji nie ma – poinformował prezydent.

Donald Tusk szybko uciął spekulacje dot. ewentualnego wysłania polskiego personelu wojskowego na Ukrainę. – Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy – zapewnił. – Uważam, że nie powinniśmy dziś spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko. Dziś trzeba maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym. Gdyby wszystkie państwa UE zaangażowały się w pomoc tak jak Polska i Czechy, to być może nie byłoby potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy – podkreślił Tusk podczas konferencji prasowej z premierem Czech.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk również przekazał, że nie ma projektu i pomysłu w Polsce, by wysłać na wojnę polskich żołnierzy.

Fico: W Paryżu nie powiedziano ani słowa o jakimś planie pokojowym

Wcześniej o planach wysłania żołnierzy na Ukrainę mówił premier Słowacji. – Grupa państw członkowskich UE i NATO rozważa wysłanie swojego personelu wojskowego na Ukrainę na podstawie umów dwustronnych – przekazał jeszcze przed spotkaniem Robert Fico, dodając, że Słowacja na pewno nie wyśle swoich żołnierzy.

Jak podają słowackie media, Fico po powrocie do kraju powiedział we wtorek, że atmosfera rozmów prowadzonych we Francji była "całkowicie wojownicza", żeby "za wszelką cenę kontynuować wojnę i zrobić wszystko, aby wojna trwała". – Byłem bardzo zaskoczony, że nie powiedziano ani słowa o jakimś planie pokojowym lub inicjatywie pokojowej – dodał.

