Ważne referenda w Irlandii. Biskupi wydali oświadczenie

"Poprawka rodzinna” zmieniłaby rolę małżeństwa i rodziny w irlandzkiej konstytucji, wprowadzając definicję "trwałego związku”. "Poprawka dotycząca opieki”, która dotyczy tzw. klauzuli "kobieta w domu”, usunęłoby z konstytucji zapis mówiący, że matki "nie powinny być zmuszane koniecznością ekonomiczną” do "podejmowania pracy” ze szkodą dla życia rodzinnego.

Obawy biskupów

Choć biskupi nie mówią wprost, czy w referendach głosować na "tak”, czy na "nie”, to podkreślają, że głos na "nie” w każdej z tych kwestii oznaczałby, że obecne brzmienie irlandzkiej konstytucji pozostanie aktualne i zgodne z nauką Kościoła.

"Proponowana poprawka do konstytucji dotycząca rodziny zmniejsza wyjątkowe znaczenie relacji między małżeństwem a rodziną w oczach społeczeństwa i państwa i prawdopodobnie doprowadzi do osłabienia motywacji młodych ludzi do zawierania małżeństw” – twierdzą biskupi.

Z kolei poprawka dotycząca opieki "skutkowałaby zniesieniem wszelkich odniesień do macierzyństwa w konstytucji i pozostawiłaby bez uznania szczególny i niepoliczalny wkład społeczny, jaki matki pracujące w domu wniosły i nadal wnoszą w Irlandii”.

"Rodzina, oparta na wyłącznym, trwającym całe życie i życiodajnym publicznym zaangażowaniu małżeństwa, jest podstawową komórką społeczeństwa i jest niezbędna dla dobra wspólnego. Ta rzeczywistość rodziny odpowiada niezmiennemu planowi Boga wobec ludzkości, a ludzie dobrej woli, niezależnie od tego, czy są osobami wierzącymi, czy nie, nadal uznają znaczenie rodziny" – czytamy.

"W czasach, gdy ludzie, a zwłaszcza kobiety, często podkreślają potrzebę godzenia pracy i obowiązków domowych, warto zauważyć, że konstytucja stara się ułatwić wybór matkom, które pragną szczególnie dbać o potrzeby rodziny i domu. Wbrew niektórym niedawnym komentarzom, obecny przepis konstytucji stanowczo nie stwierdza, że «miejsce kobiety jest w domu». Nie zwalnia to również mężczyzn z ich obowiązków wobec domu i rodziny" – dodano.

