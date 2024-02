Amerykańska armia redukuje etaty. To element gruntowej modernizacji

Jak podaje Associated Press, amerykańskie siły zbrojne zmniejszą liczebność swoich sił o około 24 tysiące, co daje prawie 5 proc., i przeprowadza restrukturyzację, aby być lepiej przygotowanymi do kolejnej dużej wojny, jeśli by do niej doszło. Amerykanie koncentrują się w tym kontekście m.in. na potencjale powietrzno-morskim.

Amerykańskie wojsko od pewnego czasu zmaga się z niedoborami rekrutacyjnymi, które uniemożliwiają przyjęcie do armii zakładanej liczby żołnierzy. Część stanowisk pozostaje zatem bez obsady.

Redukcja etatów w armii USA

Cięcia w armii będą dotyczyć właśnie tych pustych stanowisk – a nie faktycznych żołnierzy będących w służbie – w tym stanowisk związanych z przeciwdziałaniem ruchom zbrojnym, które nasiliły się podczas wojen w Iraku i Afganistanie, ale obecnie nie są tak bardzo potrzebne. Jednocześnie około trzech tysięcy etatów miałoby zniknąć z sił specjalnych armii.

Plan obejmie też około 7500 żołnierzy w innych krytycznych misjach, w tym w jednostkach obrony powietrznej i przeciwdronowych oraz pięciu nowych grupach zadaniowych na całym świecie o ulepszonych zdolnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa, wywiadu i uderzeń dalekiego zasięgu.

Sekretarz armii Christine Wormuth powiedziała, że ona i szef armii generał Randy George, pracowali nad zmniejszeniem liczby miejsc w wojsku, w taki sposób, żeby ciąć etaty faktycznie puste lub nadmiarowe, a nie zmniejszać rzeczywistą liczbę żołnierzy.

