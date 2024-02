Żałoba w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Pałac Buckingham wydał oświadczenie

Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym pożegnano Thomasa Kingstona. Mąż Gabrielli Kingston i zięć księcia Michaela z Kentu zmarł nagle w wieku 45 lat. Kondolencje rodzinie złożył król Karol III, który jest kuzynem żony zmarłego.

Nie żyje Thomas Kingston. Rodzina królewska w żałobie

Oświadczenie Pałacu zostało wydane w imieniu lady Gabrielli Kingston, pana Martina i pani Jill Kingston, pani Joanny Connolly i pani Emmy Murray.

"Z najgłębszym smutkiem zawiadamiamy o śmierci Thomasa Kingstona, naszego ukochanego męża, syna i brata. Tom był wyjątkowym człowiekiem, który rozświetlił życie wszystkich, którzy go znali. Jego śmierć jest wielkim szokiem dla całej rodziny i prosimy o uszanowanie naszej prywatności, gdy opłakujemy jego śmierć" – czytamy w komunikacie.

Independent cytuje z kolei rzecznika Pałacu Buckingham, który wspomina o kondolencjach złożonych rodzinie zmarłego przez króla Karola III i królową Camillę.

"Król i królowa zostali poinformowani o śmierci Tomasza i łączą się z myślami z rodziną oraz wszystkimi, którzy go znali. Również opłakują ukochanego członka rodziny. W szczególności Ich Królewskie Mości przesyłają wyrazy współczucia oraz najszczersze myśli i modlitwy dla Gabrielli i całej rodziny Kingston" – przekazał.

Choroba króla Karola III

5 lutego Pałac Buckingham poinformował, że u króla Wielkiej Brytanii Karola III zdiagnozowano nowotwór. Chorobę wykryto podczas niedawnego leczenia powiększonej prostaty, ale nowotwór nie jest rakiem prostaty. Pałac Buckingham nie ujawnił, o jaki nowotwór konkretnie chodzi. Karol III przebywał w szpitalu w dniach 26-29 stycznia.

Po oświadczeniu Pałacu o chorobie brytyjskiego monarchy, przewodniczący Izby Gmin Lindsay Hoyle przerwał obrady parlamentu i wygłosił krótkie, poruszające oświadczenie. – Wiem, że cała izba będzie chciała dołączyć do mnie, wyrażając nasze współczucie dla Jego Królewskiej Mości. Nasze myśli są oczywiście z Jego Królewską Mością i jego rodziną. Wszyscy pragniemy przesłać mu nasze najlepsze życzenia pomyślnej terapii i szybkiego powrotu do zdrowia – powiedział do zgromadzonych.

Z kolei 11 lutego król Wielkiej Brytanii Karol III po raz pierwszy od diagnozy pokazał się publicznie. Udał się wraz z żoną, królową Kamilą, do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham we wschodniej Anglii.

