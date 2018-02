Boni chce od UE dofinansowania dla "organizacji obywatelskich". Aby zatrzymać autorytaryzm

Zdaniem Boniego uruchomienie dodatkowego finansowania dla społeczeństwa obywatelskiego jest niezbędne, aby uratować demokrację oraz powstrzymać powstający autorytaryzm.

– Demokracja to nie tylko kwestia urny wyborczej. To znacznie więcej. Jest to nastawienie i świadomość obywateli, zasady, które chronią ich prawa, to przejrzystość i rozdział władzy” – przekonywał.

Boni stwierdził, że dzisiaj popuścili postanowili „poświęcić” demokrację dla zyskania głosów wyborców.

– Nie można mówić o demokracji tam, gdzie społeczeństwo obywatelskie jest nieobecne. W wielu miejscach partie polityczne zajmują się raczej pojmowaniem państwa niż służbą ludziom. Demokracja ulega zniszczeniu, a podmioty społeczeństwa obywatelskiego pozbawione są zasobów niezbędnych do rozwoju prężnej demokracji – zapewniał polityk.

Czytaj także:

Boni czuje się zagrożony przez nacjonalistów. "Tak samo było w Niemczech hitlerowskich"

Czytaj także:

Boni tłumaczy, dlaczego głosował przeciwko Polsce. "To był lepszy wybór"