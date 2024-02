Wiadomo, co Tusk powiedział premierowi Słowacji przy wyłączonym mikrofonie

Podczas konferencji premierów Grupy Wyszehradzkiej Donald Tusk zwrócił się do Roberta Fico z uwagą do jego wystąpienia, ale mikrofon był wyłączony. Wiadomo, co mu powiedział.

Premier Donald Tusk złożył we wtorek wizytę w Pradze, gdzie wziął udział w szczycie przywódców Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem rozmów szefów rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji była rosyjska agresja na Ukrainę. Po spotkaniu odbyła się wspólna konferencja prasowa, w czasie której premier Słowacji Robert Fico powtórzył, że jego kraj nie będzie wspierał militarnie Ukrainy. Jak dodał, potrzebne są rozmowy pokojowe między walczącymi stronami. – Tej wojny nie uda się rozwiązać w sposób zbrojny. Będziemy za dwa lata w tej samej sytuacji, co jesteśmy dziś. Rosjanie będą w tym samym miejscu, co są dziś, a my będziemy mieli dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych – argumentował szef słowackiego rządu. Wyłączony mikrofon na konferencji premierów. Co Tusk powiedział Fico? Chwilę po tym wystąpieniu Tusk zwrócił do Fico, ale mikrofon polskiego premiera był wyłączony. Reporter TVN24 zapytał później Tuska, co powiedział słowackiemu politykowi.

– Powiedziałem: niech zgadnie, gdzie byłaby granica między Rosją i Ukrainą, gdybyśmy nie pomagali Ukrainie. To było w odpowiedzi na tezę pana premiera, że za dwa lata sytuacja na Ukrainie będzie taka sama, niezależnie od tego, ile wyślemy tam rzeczy. Moim zdaniem to złe założenie. Jak nie pomożemy Ukrainie, sytuacja będzie dużo gorsza – oświadczył Tusk.

Słowacja nie wysyła już pomocy wojskowej na Ukrainę 24 lutego minęły dwa lata od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r. Słowacja udzielała Ukrainie pomocy wojskowej od początku inwazji – była pierwszym krajem, który przekazał do Kijowa systemy obrony powietrznej S-300 oraz myśliwce MiG-29. Jesienią ub.r. po dojściu Fico do władzy pomoc militarna dla Ukrainy została wstrzymana. Czytaj też:

