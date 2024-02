Rząd Niemiec szykuje się na atak Rosji. Cztery etapy

"Bild" opisał 13-tronicowy dokument, przygotowany przez niemiecki rząd na wypadek ataku Rosji. Założono, że atak przebiegnie w czterech etapach. Dokument nosi tytuł "Analiza ryzyka dla obrony cywilnej".

Zgodnie z planem w pierwszym etapie Rosja rozpocznie kampanię dezinformacyjną w mediach i sieciach społecznościowych. Kremla m chcieć osiągnąć "podział wśród ludności, zdestabilizować społeczeństwo i podważyć zaufanie do wolnej demokracji". Działaniom tym miałyby towarzyszyć będą cyberataki na obiekty infrastruktury krytycznej, jak np. elektrownie. Jednocześnie nie będzie łatwe zidentyfikowanie, że za działaniami tymi stoi właśnie Rosja.

Etap drugi, to jak opisuje "Bild", koncentracja przez Rosję jej wojska w pobliżu granic NATO. Kraje sojuszu odpowiedzą wzmocnieniem swoich kontyngentów granicznych. Liczba cyberataków i działań sabotażowych wzrośnie, aby opóźnić ruch wojsk NATO. Na tym etapie Berlin nie wyklucza ataków na reaktory jądrowe, zakłady chemiczne i wodociągi w Niemczech.

Kolejna faza, to rosyjskie precyzyjne ataki z użyciem broni konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. "Uderzenia zostaną skierowane przeciwko celom na terytorium Republiki Federalnej Niemiec" – informuje "Bild". W tym czasie zniszczona ma zostać duża liczba satelitów kosmicznych.

Rosja wkracza do Niemiec

Czwarty, ostatni etap, to według rządu Niemiec wdarcie się wojsk Rosji na terytorium kraju. Walki będą prowadzone na na ziemi, w powietrzu i na morzu. Wojna ma trwać także w kosmosie, gdzie po raz pierwszy dojdzie do "konfliktu na skalę globalną". Jeśli Rosja zaatakuje Niemcy, będzie to "fundamentalna zmiana w sytuacji bezpieczeństwa całej Europy" – podkreślono w dokumencie. Według autorów, opisany plan "jest prawdopodobnym scenariuszem".

