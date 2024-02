"Konsekwencje będą tragiczne". Putin ostrzega Zachód

Prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął swoje tradycyjne przemówienie przez Zgromadzeniem Federalnym od nawiązania do specjalnej operacji wojskowej (propagandowe określenie wojny na Ukrainie – przyp. red.). Przekonywał, że władze Rosji mają w tej kwestii pełne poparcie całego społeczeństwa, zarówno zwykłych obywateli, którzy wspierają żołnierzy ze swoich skromnych środków, jak i biznes, który na ten cel przeznacza miliardy rubli. – To wkład w ogólne zwycięstwo – mówił.

– Rosyjskie służby wojskowe wiedzą, że cały kraj jest z nami, nawet gdy są w okopach – dodał Putin.

Według przywódcy Rosji, od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, rosyjskie siły zbrojne wielokrotnie zwiększyły swoje zdolności bojowe. – Na wszystkich kierunkach wojska posuwają się naprzód i wyzwalają terytoria. Rosja nie rozpoczęła tej wojny, ale zrobimy wszystko, aby wykorzenić nazizm i chronić suwerenność naszych obywateli – wskazywał.

Orędzie Władimira Putina. "Bez suwerennej, silnej Rosji nie jest możliwy trwały porządek świata"

W przemówieniu Władimira Putina nie zabrakło odniesień do działań Zachodu. NATO pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych prezydent oskarżył o dążenie do upadku Rosji. – Waszyngton podejmuje otwarcie wrogie działania, chcąc zadać Moskwie "strategiczną porażkę" na polu bitwy – tłumaczył. Jak podkreślał, Zachód sam wywołując konflikty w wielu krajach twierdzi, że to Rosja zamierza zaatakować Europę.

– Jednocześnie obce państwa same wybierają "cele", w które należy uderzyć, i mówią o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Konsekwencje dla interwencjonistów będą bardzo tragiczne. Dysponujemy także bronią, która może razić cele na ich terytorium – ostrzegł.

Według Putina, to działania USA i ich sojuszników zdemontowały system bezpieczeństwa. Teraz, zdaniem rosyjskiego prezydenta, należy wypracować nowy zarys "równego i niepodzielnego bezpieczeństwa Eurazji". Zapewnił, że Rosja jest gotowa na dialog ze wszystkimi, którzy są tym zainteresowani. – Bez suwerennej, silnej Rosji nie jest możliwy trwały porządek świata – oświadczył.

Putin: Strategiczne siły nuklearne są w pełnej gotowości

Mówiąc o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa Rosji, Putin poinformował, że "strategiczne siły nuklearne są w pełnej gotowości", aby zagwarantować bezpieczeństwo życia w Rosji. Tu znów zagroził państwom Zachodu: "Oni muszą w końcu zrozumieć, że mamy też broń, i oni o tym wiedzą, że mamy taką broń, która może razić wybrane cele na ich terytorium".

Z informacji podanych przez agencję RIA wynika, że czwartkowe orędzie Władimir Putina jest wyświetlane w kinach w 17 rosyjskich miastach. Po raz pierwszy od kilku lat zaproszono do wysłuchania na żywo wystąpienia także zachodnich dziennikarzy.

Wybory prezydenckie w Rosji. Putin walczy o piątą kadencję

Doroczne wystąpienie Putina przed Zgromadzeniem Federalnym następuje na nieco ponad dwa tygodnie przed zaplanowanymi w Rosji wyborami prezydenckimi. Rosjanie udadzą się do urn w dniach 15-17 marca.

Władimir Putin będzie ubiegał się w nich o piątą już reelekcję.

