In vitro. Stanowisko Kościoła katolickiego jest jednoznaczne

In vitro to procedura medyczna, która łączy plemnik i komórkę jajową w środowisku laboratoryjnym, aby począć dziecko poza aktem seksualnym. Żywy zarodek jest następnie wszczepiany do macicy i rozwija się aż do porodu.

Metoda jest określna przez jej zwolenników jako "leczenie niepłodności”, które "można również stosować w celu zapobiegania przenoszeniu problemów genetycznych na dziecko”.

Stanowisko Kościoła katolickiego

Chociaż Kościół zachęca do stosowania pewnych metod leczenia bezpłodności w przypadku par mających problemy z posiadaniem dzieci, stosowanie zapłodnienia in vitro jest sprzeczne z naukami katolickimi.

Katechizm Kościoła Katolickiego (paragraf 2377) stwierdza, że zapłodnienie in vitro jest "moralnie niedopuszczalne”, ponieważ oddziela akt małżeński od prokreacji i ustanawia "dominację technologii” nad życiem ludzkim.

Według Josepha Meaneya, prezesa Narodowego Centrum Bioetyki Katolickiej, watykański dokument Donum Vitae z 1987 r. ustanowił ramy moralne dla katolików w odniesieniu do zapłodnienia in vitro. Donum Vitae stwierdza, że "dar życia ludzkiego powinien urzeczywistniać się w małżeństwie poprzez konkretne i wyłączne akty męża i żony, zgodnie z prawami wpisanymi w ich osoby i w ich związek”.

Nauczanie to ustanawia "fundamentalne rozróżnienie” pomiędzy terapią mającą pomóc aktowi małżeńskiemu w poczęciu dziecka a terapią, która zastępuje akt małżeński.

Donum Vitae porównuje zapłodnienie in vitro do aborcji, stwierdzając, że "poprzez te procedury, mające pozornie przeciwne cele, życie i śmierć podlegają decyzji człowieka, który w ten sposób dekretem ustanawia siebie dawcą życia i śmierci”.

Podczas procesu zapłodnienia in vitro wytwarza się wiele ludzkich embrionów, a następnie ocenia się je w procesie "klasyfikacji”, który określa ich "jakość” komórkową. Istnieje wiele metod klasyfikacji stosowanych przez dostawców metody in vitro do badania zarodków pod kątem tego, który z nich jest najbardziej odpowiedni do implementacji w macicy.

Według Centrum Genetyki i Społeczeństwa prawie połowa ludzkich embrionów powstałych w wyniku zapłodnienia in vitro jest odrzucana w trakcie tego procesu "klasyfikacji". Doprowadziło to do wyrzucenia milionów ludzkich embrionów, co w oczach Kościoła oznacza zabicie milionów niewinnych istnień.

Meaney wyjaśniła, że w przypadku zapłodnienia in vitro "dochodzi do uprzedmiotowienia dziecka, ponieważ zasadniczo produkuje się dzieci na skalę niemal przemysłową”.

– To traktowanie człowieka nie jako daru, ale jako przedmiotu, który można stworzyć, który można poddać kontroli jakości i wyrzucić – powiedziała w rozmowie z Catholic News Agency.

