Rodzina królewska przerywa milczenie. Przekazano prośbę od Kate

Co się dzieje z księżną Kate? – pytanie to rozgrzewa do czerwoności opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Sprawa ma związek z niedawną hospitalizacją żony księcia Williama. O tym, że przeszła ona operację jamu brzusznej Pałac Kensington poinformował 17 stycznia. Żona następcy brytyjskiego tronu spędziła w szpitali dwa tygodnie. Jak podawały brytyjskie media, czekają ją jeszcze badania, których wyniki zadecydują, kiedy księżna będzie mogła wrócić do pełnienia swojej funkcji. Prawdopodobnie nie nastąpi to jednak przed Wielkanocą.

Księżna Kate jest w kolejnej ciąży?

Nieobecność i problemy zdrowotne Kate wywołały lawinę spekulacji. Pojawiła się nawet wersja, że operacja była tylko przykrywką dla czwartej ciąży księżnej. Gazety przypominały, że podobnie było w przypadku wszystkich jej poprzednich ciąż – pierwsze tygodnie spędzała w domu i izolowała się od świata i rezygnowała z obowiązków względem rodziny królewskiej. Teraz spekuluje się, że przebywa w rezydencji w Anmer Hall w Norfolk, gdzie może liczyć na prywatność.

Tabloidy spekulują zwracają ponadto uwagę, że wiadomość o kolejnej ciąży księżnej Kate nie mogła zostać ogłoszona zaraz po tym, jak świat dowiedział się o chorobie nowotworowej króla Karola III, więc książęca para czeka na odpowiedni moment.

Co się dzieje z Kate? Pałac Kensington zabiera głos

Głos w sprawie szerzących się spekulacji w końcu zabrał Pałac Kansington. W rozmowie z "The Sun" przekazano też prośbę samej Kate.

– Oczywiście widzieliśmy szaleństwo, które ogarnęło media społecznościowe, ale to nie zmieni naszej strategii. W mediach dzieje się bardzo dużo, ale księżna ma prawo do prywatności i prosi, aby zostało to uszanowane – przyznali przedstawiciele monarchii.

Pałac zaznaczył, że jakiekolwiek kolejne informacje na temat stanu żony Williama przekaże, kiedy będą one miały znaczenie kluczowe. – Od początku mówiliśmy bardzo jasno, że nie będziemy relacjonować tego, co dzieje się ze stanem zdrowia księżnej Kate – wskazano.

– Z tego względu Pałac Kensington będzie przekazywał informacje o leczeniu księżnej wyłącznie w sytuacji, gdy pojawią się ważne informacje w tej kwestii – skonkludowali przedstawiciele brytyjskiej monarchii.

Czytaj też:

Książę William przerywa milczenie. Mówi o chorobach najbliższychCzytaj też:

Król Karol III ma raka. Książę Harry leci do Wielkiej BrytaniiCzytaj też:

Królikowska-Avis: Monarchia przeżywa okres prosperity