Przełom w rodzinie królewskiej? Książę Harry postawił warunek Karolowi III

Na początku lutego świat obiegła informacja o ciężkiej chorobie, z jaką zmaga się Karol III. Pałac Buckingham ogłosił, że u brytyjskiego monarchy zdiagnozowano nowotwór. Chorobę wykryto podczas niedawnego leczenia powiększonej prostaty. Nie ma jednak potwierdzenia, że jest to rak prostaty, bo rodzina królewska nie ujawniła, o jaki konkretnie nowotwór chodzi. Po tym, jak Karol III spędził trzy dni w szpitalu, poinformowano, że będzie zmuszony spędzić "trochę czasu sam", dlatego wszystkie zbliżające się wydarzenia z jego udziałem zostały przełożone.

Problemy zdrowotne króla Wielkiej Brytanii wbrew pozorom może mieć pozytywne skutki dla samych royalsów. Chodzi przede wszystkim o konflikt z księciem Harrym. Młodszy syn księcia Karola dowiedział się o chorobie ojca przez telefon. Natychmiast podjął decyzję o przybyciu do Wielkiej Brytanii. Chciał porozmawiać z ojcem w cztery oczy.

Książę Harry wróci do pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej?

Z doniesień mediów wynika, że ich rozmowa trwała zaledwie pół godziny. W jej trakcie książę miał zadeklarować chęć tymczasowego powrotu do obowiązków w rodzinie królewskiej. Postawił jednak królowi jeden warunek: że poprosi go o to. Czy tak się stanie?

Były kamerdyner rodziny królewskiej Grant Harrold w rozmowie z New York Post wyraził przekonanie, że monarcha chętnie skorzystałby z pomocy syna. Jak podkreślił, Karol III w sposób szczególny potrzebuje teraz wsparcia najbliższych.

– Możliwe, że biorąc pod uwagę, iż król nie jest w stu procentach zdrowy i teraz polega na innych członkach rodziny, mógłby poprosić Harry'ego o przejęcie innych obowiązków – stwierdził.

Przypomnijmy, że książę Sussexu zrezygnował z pełnienia funkcji w rodzinie królewskiej 31 marca 2020 roku. Po tym wraz z żoną Meghan przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych.

Karol III usłyszał diagnozę. Ma nowotwór

Monarcha rozpoczął leczenie nowotworu 5 lutego. Będzie je przechodził w Londynie w trybie ambulatoryjnym i za radą lekarzy w trakcie leczenia odwoła wszelkie spotkania publiczne. Pałac Buckingham oznajmił jednak, że król będzie nadal pełnił swoją konstytucyjną rolę głowy państwa, obejmującą formalności i prywatne spotkania.

Karol III za pośrednictwem służb prasowych podziękował lekarzom za terminową diagnozę i wyraził optymizm oraz nadzieję, że jak najszybciej wyzdrowieje i wróci do swoich obowiązków. Brytyjskie media podają, że król postanowił upublicznić sprawę, aby zapobiec ewentualnym plotkom.

Czytaj też:

Rodzina królewska przerywa milczenie. Przekazano prośbę od KateCzytaj też:

"Doprowadziło mnie do łez". Król Karol III zabrał głos po diagnozieCzytaj też:

Ciężka choroba króla Karola III. Brytyjski parlament przerwał obrady