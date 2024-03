Würzburg. Biskup przestrzega przed szerzącym się nacjonalizmem

Biskup dołączył w niedzielę do tysięcy innych osób protestujących i wygłosił przemówienie na placu przed tamtejszą katedrą. Zgromadzenie było kolejnym, które miało związek z doniesieniami portalu Correctiv. Ujawnił on, że 25 listopada 2023 r. w spotkaniu radykalnej prawicy w Poczdamie byli obecni także politycy Alternatywa dla Niemiec, pojedynczy członkowie CDU i Unii Wartości. Tematem rozmów miała być sprawa tzw. reemigracji, czyli odsyłania imigrantów z kraju, pod przymusem.

– Nacjonalizm etniczny jest nie do pogodzenia z chrześcijańskim obrazem Boga i człowieka – podkreślił bp Jung. Dodał, że "prawicowe partie ekstremistyczne i te, które krzewią się na obrzeżach tej ideologii, nie mogą zatem być miejscem działalności politycznej dla chrześcijan i nie mogą być przez nich wybierane".

Biskup: Te hasła są nie do pogodzenia z zaangażowaniem Kościoła

Wspomniał zwłaszcza o Alternatywie dla Niemiec (AfD), która według sondaży byłaby drugą najsilniejszą partią w Niemczech po CDU i CSU. – Jako niemieccy biskupi wyraźnie ostrzegamy przed partią AfD i zagrożeniem, jakie stanowi ona obecnie dla demokracji i wielu ludzi w naszym kraju – podkreślił hierarcha. – Rozprzestrzenianie się haseł skrajnie prawicowych, rasizmu i antysemityzmu jest nie do pogodzenia z zaangażowaniem naszego Kościoła – powiedział biskup Würzburga.

Zaapelował o budowanie społeczeństwa różnorodnego i otwartego, w którym wszyscy ludzie mogą żyć bezpiecznie. – To nie konfrontacja i odgradzanie prowadzą do Boga, ale świadomość, że On spotyka nas w każdym człowieku, niezależnie od jego religii, metryki czy pochodzenia społecznego – stwierdził bp Franz Jung.

Według lutowego sondażu przeprowadzanego przez Instytut Insa dla "Bild am Sonntag" Alternatywa dla Niemiec otrzymałaby 19 proc. głosów w wyborach do Bundestagu. To najniższy wynik od czerwca 2023 r.

Jednocześnie to prawie dwukrotnie więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2021 r. Wówczas na AfD zagłosowało ponad 10 proc. wyborców.

