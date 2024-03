Królowa Camilla znika z życia publicznego. Kto ją zastąpi?

5 lutego Pałac Buckingham poinformował, że u króla Wielkiej Brytanii Karola III zdiagnozowano nowotwór. Chorobę wykryto podczas niedawnego leczenia powiększonej prostaty, ale nowotwór nie jest rakiem prostaty. Pałac Buckingham nie ujawnił, o jaki nowotwór konkretnie chodzi. Karol III przebywał w szpitalu w dniach 26-29 stycznia. Z kolei 11 lutego król Wielkiej Brytanii Karol III po raz pierwszy od diagnozy pokazał się publicznie. Udał się wraz z żoną, królową Camillą, do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham we wschodniej Anglii.

Królowa Camilla znika z życia publicznego. Przerwa w harmonogramie

Teraz "The Times" donosi, że królowa Camilla postanowiła zrobić sobie przerwę od obowiązków królewskich. Dziennik dotarł do harmonogramu królowej Camilli, z którego wynika, że małżonka króla Karola III przez ponad tydzień nie ma zaplanowanych żadnych publicznych wystąpień.

Wiadomo również, że monarchini powróci do publicznych obowiązków 11 marca z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. Pojawi się wówczas na uroczystości w opactwie westminsterskim. Święto, co roku w drugi poniedziałek marca, obchodzi 56 państw członkowskich w Afryce, Azji, obu Amerykach i Europie.

Ustalono także, że w czasie, gdy królowa zniknie z życia publicznego, jej obowiązki reprezentacyjne przejmą księżniczka Anna i książę Edward.

Kilka dni temu, w czwartek 29 lutego, w Clarence House doszło do spotkania królowej Camilli z Ołeną Zełenską. Pierwsza dama Ukrainy została zaproszona do stolicy Wielkiej Brytanii w geście wsparcia dla oblężonego przez Rosjan kraju.

Co się dzieje z księżną Kate? Pałac Kensington zabiera głos

W ostatnich dniach głośno było również o księżnej Kate. Nieobecność w przestrzeni publicznej i jej problemy zdrowotne wywołały lawinę spekulacji. Pojawiła się nawet wersja, że operacja była tylko przykrywką dla czwartej ciąży księżnej. Gazety przypominały, że podobnie było w przypadku wszystkich jej poprzednich ciąż – pierwsze tygodnie spędzała w domu i izolowała się od świata i rezygnowała z obowiązków względem rodziny królewskiej.

Głos w sprawie szerzących się spekulacji w końcu zabrał Pałac Kansington. W rozmowie z "The Sun" przekazano też prośbę samej Kate. – Oczywiście widzieliśmy szaleństwo, które ogarnęło media społecznościowe, ale to nie zmieni naszej strategii. W mediach dzieje się bardzo dużo, ale księżna ma prawo do prywatności i prosi, aby zostało to uszanowane – przyznali przedstawiciele monarchii.

Pałac zaznaczył, że jakiekolwiek kolejne informacje na temat stanu żony Williama przekaże, kiedy będą one miały znaczenie kluczowe.

