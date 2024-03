Aborcja w konstytucji. Francja pierwszym takim krajem na świecie

Ustawodawcy z obu izb francuskiego parlamentu rozstrzygnęli tę kwestię stosunkiem głosów 780 za i 72 przeciw, z łatwością uzyskując większość trzech piątych niezbędną do zmiany ustawy zasadniczej.

Poniedziałkowe głosowanie, które odbyło się podczas specjalnego posiedzenia w Pałacu Wersalskim, było ostatnim krokiem w procesie legislacyjnym. Wcześniej Francuski Senat i Zgromadzenie Narodowe większością głosów zatwierdziły odpowiednią poprawkę.

Przedmiotem zmiany jest wpisanie nowego paragrafu w artykule 34 konstytucji o treści: "Ustawa określa warunki korzystania z przysługującej kobiecie swobody dobrowolnego przerwania ciąży".

Głosowanie to było dwudziestą piątą zmianą konstytucji francuskiej od czasu powstania V Republiki w 1958 roku.



Aborcja w konstytucji Francji. "Wysyłamy wiadomość do wszystkich kobiet"

Premier Gabriel Attal stwierdził przed głosowaniem, że ustawodawcy mają "dług moralny" wobec kobiet, które w przeszłości były zmuszane do nielegalnych aborcji. – Przede wszystkim wysyłamy wiadomość do wszystkich kobiet: twoje ciało należy do ciebie – powiedziała Attal.

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że w piątek 8 marca, w Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, rząd zorganizuje formalną ceremonię z okazji przyjęcia poprawki aborcyjnej.

Francja po raz pierwszy zalegalizowała aborcję w 1975 roku, po kampanii prowadzonej przez ówczesną minister zdrowia Simone Veil, ocalałą z Auschwitz.

Konferencja Biskupów Francji w opublikowanej kilka dni temu nocie "ze smutkiem" przyjęła poczynania francuskich polityków. Podkreśliła, że aborcja jest zamachem na ludzkie życie, dlatego nie może być postrzegana jedynie z punktu widzenia praw kobiet.

Przyjęcie tego rozwiązania jest wyraźnym zwycięstwem francuskiej lewicy, która od lat nawołuje do zagwarantowania w konstytucji prawa do aborcji.

