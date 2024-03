Szwecja w NATO. Prezydent Węgier podpisał kluczową ustawę

Węgierski parlament ratyfikował 26 lutego porozumienie o przystąpieniu Szwecji do NATO. "Za" głosowało 188 posłów, w tym deputowani rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz – KDNP oraz większość partii opozycyjnych, przy sześciu głosach "przeciw".

Szwecja złożyła wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 r., co stanowiło odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę. Przyjęcie nowego członka do Sojuszu Północnoatlantyckiego to proces wymagający zgody wszystkich państw członkowskich Paktu.

Szwecja w NATO. Jest ostatnia ratyfikacja

Prezydent Węgier Tamas Sulyok podpisał we wtorek ustawę o przystąpieniu Szwecji do NATO. Oznacza to, że Szwecja stanie się 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Węgry ratyfikowały ustawę jako ostatnie z państw Paktu. Przez długi czas wstrzymywała się od tego również Turcja, jednak w styczniu zmieniła zdanie.

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Finlandia została członkiem Sojuszu w kwietniu 2023 r.

Nowy prezydent Węgier

Tamas Sulyok został 26 lutego wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta Węgier. Zastąpił Katalin Novak, która podała się do dymisji.

Sulyoka poparło w tajnym głosowaniu 134 posłów Zgromadzenia Narodowego. Pięciu deputowanych było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Duża część węgierskiej opozycji zbojkotowała głosowanie, domagając się przeprowadzenia bezpośrednich wyborów prezydenckich. Dotychczasowy prezes Trybunału Konstytucyjnego Tamas Sulyok był kandydatem koalicji rządzącej Fidesz – KDNP, która posiada większość dwóch trzecich miejsc w parlamencie, potrzebnych do wyboru głowy państwa.

Czytaj też:

Kolacja z Ławrowem w dniu pogrzebu Nawalnego. Szef MSZ Węgier pochwalił się nagraniemCzytaj też:

Zdaniem Orbana, Trump jako prezydent USA zakończy wojnę