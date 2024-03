Superwtorek. Trump i Biden triumfują. Obaj przegrali tylko jedne prawybory

Superwtorek w USA bez niespodzianek. Były prezydent Donald Trump wygrał 12 z 13 rozstrzygniętych wtorkowych prawyborów Republikanów w ramach superwtorku, a urzędujący prezydent Joe Biden – 15 z 16 rozstrzygniętych prawyborów Partii Demokratycznej.

W rezultacie obaj są praktycznie pewni nominacji swoich partii na wybory prezydenckie, które odbędą się w listopadzie.

Superwtorek. Trump deklasuje Haley

Trump ponownie bez problemów pokonał byłą ambasador USA przy ONZ Nikki Haley w niemal wszystkich głosujących we wtorek stanach. Niespodziewanie przegrał w Vermont w Nowej Anglii. Była to jego druga porażka w prawyborach, bo w niedzielę Haley zdołała wyprzedzić faworyta w Dystrykcie Kolumbii. Nie zmienia to jednak ogólnego wyniku, który daje ogromną przewagę Trumpowi.

W ramach superwtorku Trump wygrał w Alabamie, Arkansas, Kalifornii, Kolorado, Massachussetts, Maine, Minnesocie, Karolinie Północnej, Oklahomie, Tennessee, Teksasie i Wirginii.

W każdym ze stanów poparło go ponad 60 proc. głosujących, a w Alabamie nawet przeszło 80 procent. W Utah i na Alasce trwa liczenie, a Trump jest tam zdecydowanym faworytem.

Biden bezkonkurencyjny

Joe Biden również z łatwością zapewnił sobie poparcie. W każdym stanie dostał ponad 80 proc. głosów, wobec kilkuprocentowego poparcia dla kongresmena z Minnesoty Deana Phillipsa oraz autorki poradników Marianne Williamson.

Inaczej było tylko w jednych prawyborach. Otóż w elekcji Demokratów na wyspach Samoa Amerykańskiego, stanowiącym terytorium USA, prezydent z biznesmenem Jasonem Palmerem. W głosowaniu udział wzięło 91 osób, z czego 50 oddało głos na Palmera, zaś 41 na Bidena. W praktyce wynik ten nie ma jednak żadnego znaczenia.

Przypomnijmy, że w USA obowiązuje niepisana zasada, że jeżeli urzędujący prezydent wyraża wolę walki o reelekcję, to partia respektuje to i popiera go. Formalnie nie stoi to jednak na przeszkodzie zgłaszania innych kandydatur i przeprowadzania prawyborów.

