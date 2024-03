Spekulacje o starcie Obamy na prezydenta. Jest oficjalne oświadczenie

W Stanach od wielu miesięcy krążyły pogłoski, że była pierwsza dama może wystartować przeciwko prezydentowi Bidenowi, albo zamiast niego, gdyby jednak zdecydował się zrezygnować z racji na swój wiek.

Michelle Obama ucina spekulacje

Biuro Michelle Obamy przekazało oficjalnie, że pierwsza dama nie rozważa startu w wyborach prezydenckich. Przypomniano, że taką ewentualność wyklucza również w przeszłości.

"Jak Była pierwsza dama Michelle Obama wielokrotnie podkreślała na przestrzeni lat, że nie będzie kandydować na prezydenta" – powiedziała Crystal Carson, dyrektor ds. komunikacji w biurze Obamy, w oświadczeniu przekazanym we wtorek mediom.

Zaznaczono jednocześnie, że Obama wspiera prezydenta Bidena i wiceprezydent Kamalę Harris.

Część komentatorów politycznych w USA spekulowała, że była pierwsza dama ma największe szanse na pokonanie Trumpa, podczas gdy Biden ma kiepskie sondaże. Ankiety pokazują wyraźnie, że większość Amerykanów uważa, że prezydent nie ma już sprawności umysłowej koniecznej do rządzenia przez następną kadencję. Także Trump jest oceniany w badaniach jako zbyt stary.

Superwtorek. Trump i Biden triumfują

Tymczasem w USA dobiega końca liczenie głosów w najważniejszym dniu prawyborów. Superwtorek w USA bez niespodzianek. Były prezydent Donald Trump wygrał 12 z 13 rozstrzygniętych wtorkowych prawyborów Republikanów w ramach "superwtorku", a urzędujący prezydent Joe Biden – 15 z 16 rozstrzygniętych prawyborów Partii Demokratycznej.

W rezultacie obaj są praktycznie pewni nominacji swoich partii na wybory prezydenckie, które odbędą się w listopadzie.

Trump ponownie bez problemów pokonał byłą ambasador USA przy ONZ Nikki Haley w niemal wszystkich głosujących we wtorek stanach. Przegrał jedynie w Vermont w Nowej Anglii. Wygrał w Alabamie, Arkansas, Kalifornii, Kolorado, Massachussetts, Maine, Minnesocie, Karolinie Północnej, Oklahomie, Tennessee, Teksasie i Wirginii. W każdym ze stanów poparło go ponad 60 proc. głosujących, a w Alabamie nawet przeszło 80 procent. W Utah i na Alasce trwa liczenie, a Trump jest tam zdecydowanym faworytem.

Joe Biden w każdym stanie dostał ponad 80 proc. głosów, Przegrał tylko w prawyborach Demokratów na wyspach Samoa Amerykańskiego. Przypomnijmy, że w USA obowiązuje niepisana zasada, że jeżeli urzędujący prezydent wyraża wolę walki o reelekcję, to partia respektuje to i popiera go. Formalnie nie stoi to jednak na przeszkodzie zgłaszania innych kandydatur i przeprowadzania prawyborów.

