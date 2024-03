Nowa funkcja Załużnego. "Zełenski go zneutralizował"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził kandydaturę Wałerija Załużnego, byłego Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy skierowało już odpowiedni wniosek do władz w Londynie.



"Prezydent Ukrainy zatwierdził kandydaturę Walerija Załużnego na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w czwartek 7 marca 2024 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesłało stosowny wniosek w sprawie wyrażenia zgody agrement ze strony Wielkiej Brytanii" – podano w oficjalnym komunikacie ukraińskiego resortu.

"Zełenski zneutralizował gen. Załużnego – mianuje go ambasadorem w Wielkiej Brytanii" – komentuje Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. To nawiązania do spekulacji dot. politycznych aspiracji wojskowego. Gen. Załużny, jak pokazują badania, cieszy się dużą popularnością oraz zaufaniem w społeczeństwie.

Poprzednim ambasadorem był były minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko, którego Zełenski mianował 20 lipca 2020 r. Dyplomata został odwołany w lipcu 2023 r., po komentarzu Zełenskiego na temat wypowiedzi brytyjskiego sekretarza stanu ds. obrony Bena Wallace’a o konieczności większej wdzięczności wobec sojuszników.



Załużny zdymisjonowany. Zełenski wyznaczył nowego dowódcę

Na początku lutego Wołodymyr Zełenski zdymisjonował gen. Wałerija Załużnego ze stanowiska głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy.

"Spotkałem się z generałem Walerijem Załużnym. Podziękowałem mu za dwa lata obrony Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju odnowy potrzebują nasze siły zbrojne. Rozmawialiśmy również o tym, kto mógłby stanąć na czele odnowionych Sił Zbrojnych Ukrainy. Czas na taką odnowę jest teraz. Zaproponowałem Wałerijowi, by pozostał w naszym zespole" – napisał Zełenski na swoich kanałach społecznościowych.

Na stanowisku głównego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy Załużnego zastąpił gen. płk Ołeksandr Syrski.

