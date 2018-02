Morawiecki o uchodźcach: Pomaganie im na miejscu jest najlepsze

– My, Polacy, polskie misje humanitarne, polski rząd pomagamy tym ludziom tutaj na miejscu. To jest najbardziej efektywna pomoc – stwierdził Morawiecki. Wyjaśnił, że Polska świadczy tę pomoc "poprzez nasze wsparcie techniczne, wsparcie logistyczne".

Premier wyraził nadzieję, że polskie firmy zaangażują się w budowę domów – "po to, żeby uchodźcy zostali na miejscu, w Libanie czy w Syrii".

– W rozmowach z naszymi partnerami europejskimi podkreślamy to, że jako suwerenne państwo mamy prawo do decydowania o naszej polityce imigracyjnej – kogo przyjmować, kogo nie przyjmować. Jego zdaniem Polska "bardzo konkretnie pokazuje na czym polega solidarność".

Morawiecki przypomniał, że po inwazji Rosji na Czeczenię "wyciągnęliśmy pomocną dłoń do Czeczeńców", a po ataku na Ukrainę "przyjęliśmy miliony Ukraińców". – Większość z nich to pracownicy, ale przybyli do nas też Ukraińcy ze wschodniej części swojego kraju – powiedział.

Jak stwierdził, Polska pokazuje Unii Europejskiej, że dba o bezpieczeństwo na wschodniej granicy UE. – Wykonujemy nasze obowiązki w ramach dbałości o bezpieczeństwo całej Unii. Ale bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce, Libii czy w Syrii, można zapewnić poprzez wsparcie na miejscu i niesienie pomocy ludziom tak, żeby mogli zostać w swoich domach. I to jest to, co robi Polska – podkreślił Morawiecki.