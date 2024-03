Macron mówił o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Minister obrony Francji wyjaśnia

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział po spotkaniu europejskich przywódców w Paryżu pod koniec lutego, że nie ma decyzji w sprawie oficjalnego wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę, ale nie wykluczył takiej możliwości w przyszłości.

Jego słowa wywołały wielkie poruszenie – szereg krajów NATO oświadczyło, że nie rozważa wysłania swoich wojsk na Ukrainę i udziału w wojnie z Rosją.

– Najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się w ogóle wokół kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę. Nie było porozumienia w tej sprawie. Zdania są różne i absolutnie takich decyzji nie ma – przekazał dziennikarzom prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w rozmowach.

Prezydent Rosji Władimir Putin odniósł się do wypowiedzi Macrona w orędziu do Zgromadzenia Federalnego FR, grożąc światu wojną nuklearną i "tragicznymi konsekwencjami". Wcześniej przed wysłaniem wojsk na Ukrainę ostrzegł Zachód Kreml. – To doprowadzi do bezpośredniego konfliktu z Rosją – powiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik Putina.

Lecornu: Wysłanie sił zachodnich na Ukrainę do walki nie wchodzi w grę

Minister obrony Francji Sebastien Lecornu oświadczył w piątek w telewizji BFM, że podczas rozmów w Paryżu "omawiano różne hipotezy, ale nie mówimy o żołnierzach bezpośrednio uczestniczących w działaniach wojennych".

Szef resortu przypomniał, że Macron wcześniej wykluczył udział Francji w działaniach wojennych.

– Badamy jednak, czy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby wesprzeć Kijów i czy istnieją ścieżki, które możemy zmienić. Jedną z takich ścieżek jest obecność wojskowa w celu rozminowywania i szkolenia ukraińskich żołnierzy na terytorium Ukrainy – przekazał Lecornu.



Według niego podczas spotkania w Paryżu dotyczącego pomocy dla Ukrainy państwa zachodnie osiągnęły konsensus w szeregu kwestii dotyczących pomocy dla Kijowa, m.in. co do produkcji broni.



