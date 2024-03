Katolicki program zawieszony po słowach "w złym guście" na temat Franciszka

Ojciec Francisco José Delgado, hiszpański ksiądz prowadzący na YouTube program "La Sacristía de la Vendée” ("Zakrystia Wandei”) ogłosił, że został on "do odwołania” zawieszony. Powodem są kontrowersje wywołane "komentarzem w złym guście” na temat papieża Franciszka wygłoszone przez jednego z księży podczas niedawnego odcinka.

– Po wielu przemyśleniach i z własnej woli, nie chcąc stawiać naszych biskupów w sytuacji konieczności podjęcia trudnej decyzji, która zapewniłaby zwycięstwo naszym wrogom, zdecydowaliśmy się na strategiczny odwrót – powiedział ksiądz.

– Czasem trzeba przegrać bitwę, aby uniknąć przegrania całej wojny. Niech nikt się nie łudzi: nikt nas do niczego nie zmusza, nie byliśmy też zmuszeni przepraszać, raczej robimy ten krok dobrowolnie, żeby było jeszcze bardziej oczywiste, że nie szukamy niczego poza dobrem Kościoła, w przeciwieństwie do tych, którzy nas prześladują – dodał.

Dwuznaczna aluzja

"La Sacristía de la Vendée” to kanał na YouTube, który raz w tygodniu transmituje między innymi "kontrrewolucyjne zgromadzenie księży”, w którym uczestniczy kilku kapłanów z różnych hiszpańskich diecezji.

22 lutego podczas emisji programu ojciec Delgado nawiązał do święta tego dnia, Katedry św. Piotra, stwierdzając, że jest to dzień "modlitwy o urząd Piotrowy”. Z okazji tego święta jeden z kapłanów biorących udział w programie zachęcił, aby widzowie "zjednoczyli się w prawdzie i wierności Ojcu Świętemu oraz modlili się za niego, za jego osobę i w jego intencjach".

Potem głos zabrał ks. Gabriel Calvo Zarraute, który powiedział, że dużo modli się za papieża, aby mógł "jak najszybciej pójść do nieba”, na co ojciec Delgado dodał: "To jedna z rzeczy, o które można się modlić za każdego”.

Następnie został przedstawiony ks. Charles Murr, amerykański ksiądz zaproszony do programu, który powiedział, że chętnie przyłączyłby się do "modlitw księdza Gabriela Calvo za Ojca Świętego”, na co Calvo odpowiedział: "Wielu z nas ma taką intencję”. Wtedy Delgado dodał: "No cóż, może będziemy się zatem modlić gorliwiej”.

Słowa kapłanów wywołały kontrowersje. Wielu widzów odebrało je jako zawoalowane życzenie papieżowi śmierci. Kilka dni po wyemitowaniu odcinka, na żądanie archidiecezji Toledo, księża przeprosili za swoje słowa.

