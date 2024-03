Wysłanie wojsk francuskich na Ukrainę. Macron podał warunek

Sekretarz generalny francuskiej partii komunistycznej Fabien Roussel powiedział, że podczas spotkania z przywódcami ugrupowań politycznych prezydent Emmanuel Macron omówił scenariusz wysłania wojsk na Ukrainę – pisze gazeta "L'Independant".

Według tych doniesień francuski prezydent stwierdził, że mógłby wysłać żołnierzy na Ukrainę, jeśli Rosjanie rozpoczną drugą ofensywę na Kijów lub Odessę.

– Nie ma granic ani czerwonych linii – powiedział po spotkaniu Jordan Bardella ze Zjednoczenia Narodowego. – Przyjechałem zmartwiony, a wyszedłem jeszcze bardziej zmartwiony – stwierdził z kolei Manuel Bompard, jeden z liderów Partii Lewicy, koordynator Niepokornej Francji.

Jak podaje "Le Monde", władze francuskie rozważają opcję rozmieszczenia żołnierzy, w tym sił specjalnych, na Ukrainie. Według źródeł gazety Paryż zaproponował im możliwość przekroczenia granicy ukraińskiej, aby postawić Rosji "dylemat strategiczny".

Macron mówił o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Rosja grozi konsekwencjami

Macron po raz pierwszy ogłosił możliwość wysłania wojsk na Ukrainę pod koniec lutego. – Dziś nie ma konsensusu w sprawie rozmieszczenia wojsk lądowych (na Ukrainie – red.), ale niczego nie można wykluczyć w przyszłości – powiedział po szczycie przywódców UE w Paryżu.

Francuski prezydent tłumaczył swoje słowa kilka dni później, odrzucając krytykę, jaka pojawiła się pod jego adresem ze strony sojuszników. – To są dość poważne kwestie. Każde słowo, które wypowiadam w tej sprawie, jest wyważone, przemyślane i sprawdzone – podkreślił.

Prezydent Rosji Władimir Putin odniósł się do wypowiedzi Macrona w orędziu do Zgromadzenia Federalnego FR, grożąc światu wojną nuklearną i "tragicznymi konsekwencjami". Wcześniej przed wysłaniem wojsk na Ukrainę ostrzegł Zachód Kreml. – To doprowadzi do bezpośredniego konfliktu z Rosją – powiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik Putina.

