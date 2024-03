"Nie ma lepszego przywódcy". Spotkanie Trumpa z Orbanem

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się z byłym prezydentem USA i ponownym kandydatem Republikanów na ten urząd w jego rezydencji – Mar-a-Lago na Florydzie. Na nagraniach udostępnionych w sieci słychać, że politycy nie szczędzili sobie pochwał i uprzejmości.

– Nie ma nikogo mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny – stwierdził Donald Trump. – On jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi: będzie tak i to tyle. Prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany – tak biznesmen zachwalał Viktora Orbana.

Z kolei premier Węgier opublikował na portalu X wpis, w którym wprost wyraził nadzieję na powrót Trumpa do władzy w USA. "Miło było dzisiaj odwiedzić Prezydenta Donalda Trumpa. Potrzebujemy na świecie przywódców, którzy są szanowani i mogą zaprowadzić pokój. On jest jednym z nich! Wróć i przynieś nam pokój, Panie Prezydencie!" – napisał Orban, udostępniając wspólną fotografię.

Trump przejął "absolutną kontrolę" nad Partią Republikańską

"Republikański Komitet Narodowy utorował drogę do przejęcia przez Donalda Trumpa absolutnej kontroli na Partią Republikańską, gdy przyznał funkcje współprzewodniczących synowej byłego prezydenta i jego protegowanemu" – donosi agencja Associated Press.

Komitet przegłosował w piątek zmianę zarządu Partii Republikańskiej. Zgodnie z oczekiwaniami, centralną strukturą partii zarządzać będzie żona syna Donalda Trumpa, Lara Trump, a także bliski współpracownik byłego prezydenta USA Michael Whatley. Associated Press ocenia, że są to osoby "własnoręcznie wybrane" przez Donalda Trumpa.

Była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley zakończyła swoją kampanię wyborczą i ogłosiła wycofanie się z wyścigu o nominację Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Polityk była ostatnią kontrkandydatką Donalda Trumpa, choć jej szanse na wygraną od początku były iluzoryczne.

