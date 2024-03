"Niech Rosja zdejmie flagę szatana". Mocny głos z Bundestagu po słowach papieża

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, a tymi, którzy uważają, że taki ruch legitymizowałby agresora. Dziennikarz użył w pytaniu określenia "biała flaga".

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek. – Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie na Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził papież.

"Dlaczego nie wzywa rosyjskich przestępców?"

Posłanki z niemieckiej koalicji rządzącej – Marie-Agnes Straka-Zimmermann z Wolnych Demokratów i Katrin Göring-Eckardt z Zielonych – skrytykowały stwierdzenie papieża Franciszka. – Zanim ukraińskie ofiary będą machać białą flagą, papież musi głośno i wyraźnie wezwać okrutnych rosyjskich przestępców, aby zdjęli swoją piracką flagę, symbol śmierci i szatana – powiedziała Straka-Zimmermann w wywiadzie dla Funke Mediengruppe.

Straka-Zimmermann, przewodnicząca komisji obrony Bundestagu, zauważyła także, że papież nie skrytykował patriarchy moskiewskiego Cyryla. – Dlaczego, na Boga, nie potępia słownych nawoływań do zabijania narodu ukraińskiego ze strony Cyryla, zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i byłego agenta KGB? – pyta niemiecka polityk. Dodała, że jako katoliczka jest zawstydzona, że papież powstrzymał się od potępienia Cyryla.

Tymczasem wiceprzewodnicząca Bundestagu Katrin Göring-Eckardt powiedziała w rozmowie z RND, że nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraina. Dodała, że w osiągnięciu tego pokoju naprawdę może pomóc prezydent Rosji Władimir Putin. – To Putin, a nie Ukraina, może natychmiast przerwać tę wojnę i cierpienie. Ci, którzy żądają, aby Ukraina po prostu się poddała, dają agresorowi to, co nielegalnie zagarnął i w ten sposób zgadzają się na zniszczenie Ukrainy – powiedziała.

