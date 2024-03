Afera wokół nowego zdjęcia księżnej Kate. Światowe agencje odmówiły publikacji

Co się dzieje z księżną Kate? – pytanie to rozgrzewa do czerwoności opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Sprawa ma związek z niedawną hospitalizacją żony księcia Williama. O tym, że przeszła ona operację jamy brzusznej Pałac Kensington poinformował 17 stycznia. Żona następcy brytyjskiego tronu spędziła w szpitalu dwa tygodnie. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy księżna będzie mogła wrócić do pełnienia swojej funkcji. Prawdopodobnie nie nastąpi to przed Wielkanocą, a niektóre media spekulują, że nie zobaczymy jej nawet do końca tego roku.

Nowe oficjalne zdjęcie księżnej Kate. Zostało przerobione?

Tymczasem, z okazji Dnia Matki, który to w Wielkiej Brytanii jest obchodzony 10 marca, na oficjalnym profilu książęcej pary pojawiło się zdjęcie uśmiechniętej Kate w towarzystwie trójki dzieci, Charlotte, George’a oraz Luisa.

"Dziękuję za miłe życzenia i nieustanne wsparcie w ostatnich dwóch miesiącach. Życzymy wszystkim szczęśliwego Dnia Matki" – czytamy pod fotografią, którą miał wykonać książę William w Windsorze "kilka dni wcześniej".

Zamiast jednak uspokoić teorie spiskowe, narastające wokół księżnej, fotografia tylko je podsyciła. Pojawiły się poważne opinie, że jest to... fotomontaż. Ciekawość mediów wzbudził również fakt, że księżna zapozowała bez obrączki i pierścionka zaręczynowego.

Associated Press i Reuters odmawiają publikacji zdjęcia Księżnej. Są poważne wątpliwości

Agencja Associated Press odmówiła publikacji zdjęcia, twierdząc, że wygląda na to, iż zostało ono zmodyfikowane "w sposób, który nie spełnia standardów AP". W poście dodano, że "zdjęcie pokazuje niespójność w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte".

Podobną decyzję podjęła agencja Reuters. "Na zdjęciach: Kate, księżna Walii, na przestrzeni lat. Po recenzji po publikacji usuwamy post zawierający wizerunek księżnej Walii" – napisano w mediach społecznościowych.

Pałac Kensington nie zabrał głosu w sprawie.

