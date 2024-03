MSZ Ukrainy wzywa przedstawiciela Watykanu. To reakcja na słowa papieża

O wezwaniu Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju poinformowało w poniedziałkowym komunikacie. Jak przekazano, celem było zaprotestowanie przeciwko ostatniej wypowiedzi papieża Franciszka.

Ukraina reaguje na słowa papieża: Przedstawiciel Watykanu wezwany do MSZ

"Visvaldas Kulbokas został poinformowany, że Ukraina jest rozczarowana słowami papieża dotyczącymi 'białej flagi' i konieczności 'wykazania się odwagą i negocjacji' z agresorem" – podało ukraińskie MSZ.

Resort przekazał przedstawicielowi Watykanu, że zamiast apeli legalizujących prawo silniejszego i zachęcających do dalszego lekceważenia norm prawa międzynarodowego, od głowy Kościoła oczekuje się wysyłania do światowej wspólnoty sygnałów o konieczności natychmiastowego połączenia sił, aby zapewnić zwycięstwo dobra nad złem, a także odwoływania się do atakującego, a nie do ofiary.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreśliło, że nasz kraj, jak żaden inny, dąży do pokoju. Pokój ten jednak musi być sprawiedliwy i oparty na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych oraz Formuły Pokojowej zaproponowanej przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" – czytamy.

Wojna na Ukrainie. Papież Franciszek o "białej fladze"

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, a tymi, którzy uważają, że taki ruch legitymizowałby agresora. Dziennikarz użył w pytaniu określenia "biała flaga".

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek. – Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie na Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził papież.

Słowa Ojca świętego są szeroko komentowane na całym świecie. Głos w tej sprawie zabrał m.im.sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który oświadczył, że "kapitulacja nie oznacza pokoju".

