Gigantyczna pożyczka dla Polski. Nagłe wieści z USA

– Prezydent Joe Biden podzieli się z przywódcami Polski informacją, że Stany Zjednoczone planują nową bezpośrednią pożyczkę w ramach programu Foreign Military Financing. (...) Zaoferuje także sprzedaż 96 śmigłowców Apache – zapowiedział podczas konferencji prasowej doradca amerykańskiego przywódcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Polityk wyraził nadzieję, że inicjatywy pomogą Polsce bronić się za pomocą najnowszych technologii, a jednocześnie będą korzystne dla amerykańskiego przemysłu obronnego.

Prezydent Duda i premier Tusk w USA

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk udali się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Białym Domu spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem. Wizyta odbywa się w 25. rocznicę dołączenia Polski do NATO.

"Z prezydentem Andrzejem Dudą różnię się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny musimy i będziemy działać razem. Nie tylko w czasie wizyty w USA" – napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych szef polskiego rządu.

Andrzej Duda zapowiedział, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych chce zaproponować, by państwa NATO wspólnie zdecydowały o przeznaczaniu 3 proc. PKB na obronność.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że rosyjski imperializm jest groźny. Dzisiaj również NATO musi zachowywać siłę, sprężystość i gotowość. Musi realizować swoje zobowiązania, które były podejmowane na kolejnych szczytach. Powinniśmy postawić taki postulat w czasie wizyty w Białym Domu (...), by państwa NATO wspólnie zdecydowały, że wymaganiem Sojuszu będzie wydatkowanie nie 2 proc., ale 3 proc. PKB na obronność. Że to będzie ta granica, poniżej której nie będzie zalecane, aby schodzić. Po to, by modernizacja armii, ich umocnienie, budowanie zasobów militarnych było faktem. Żebyśmy nie musieli dyskutować o tym, skąd wziąć amunicję, by pomóc Ukrainie – mówił prezydent.

