"Wybory" prezydenckie w Rosji. Długopisy ze znikającym atramentem w lokalach wyborczych

– Pismo znika po podgrzaniu, choć długopis wygląda zwyczajnie. Kazali wszystkim zachować ciszę i odłożyć je do skrzynek, które przynieśli – powiedział mieszkaniec Kurska, przesyłając dziennikarzom wideo dla potwierdzenia.

Według niego otrzymany długopis znajdował się w pudełku z naklejką firmy papierniczej BiC i oficjalnym emblematem wyborów prezydenckich rosyjskiej centralnej komisji wyborczej – podaje "The Moscow Times".

Te same długopisy pojawiły się w jednym z lokali wyborczych w Rostowie nad Donem. – Sprawdź (pióra – red.) lub przynieś własne, aby uniknąć "poprawek" – powiedział mieszkaniec, który doświadczył zanikania atramentu pod wpływem ciepła.

Podobną technikę wykorzystuje się w rosyjskich wyborach co najmniej od 2009 r. Karty do głosowania, które trafią do urn puste, uważa się za nieważne. Daje to jednak członkom komisji możliwość zaznaczenia któregoś z kandydatów po zamknięciu lokalu wyborczego.

Głosowanie w Rosji potrwa trzy dni

15 marca w Rosji rozpoczęło się trzydniowe głosowanie w wyborach prezydenckich, które potrwa do niedzieli. Przez te trzy dni Rosjanie będą mogli głosować na swojego kandydata w godzinach od 8:00 do 20:00.

Wybory rozpoczęły się na Czukotce i na Kamczatce, gdzie lokale wyborcze zostały otwarte 14 marca o godzinie 23:00 czasu moskiewskiego. W głównym dniu wyborów, 17 marca, rosyjska opozycja zaplanowała protest. Wszyscy, którzy nie zgadzają się z reelekcją Władimira Putina na piątą kadencję, mają przybyć do lokali wyborczych na godzinę 12:00.

Putin może rządzić do 2036 roku

W 2021 r. roku Władimir Putin podpisał ustawę, pozwalającą mu ubiegać się o jeszcze dwie kadencje. Może więc pozostać u władzy nawet do 2036 r. – prawie tak długo, jak Robert Mugabe, który rządził Zimbabwe przez 38 lat.

Kreml już kilka miesięcy temu rozpoczął przygotowania do wyborów prezydenckich w 2024 r., w których Putin chciałby zdobyć więcej głosów niż w poprzednich. Według źródeł RBK gubernatorzy zostali poinstruowani, aby zapewnić 70 proc. frekwencję i 75 proc. głosów na "głównego kandydata".

W wyborach w 2018 r. centralna komisja wyborcza odnotowała 76,69 proc. głosów oddanych na Putina przy frekwencji 67,54 proc.

71-letni Władimir Władimirowicz stoi na czele państwa od 2000 r. Wybory to tylko rytuał.

