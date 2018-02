Dziś w Holandii pierwszy... dzień "płatnej miłości"

Podkreślenie istnienia prawa do "płatnej miłości" oraz zaznaczenie potrzeby lepszej ochrony prawnej osób ją realizujących – to cele pierwszego dnia "płatnej miłości". Dzień to inicjatywa fundacji PROUD.

Na ulice holenderskich miast wyjechał specjalny autokar z symbolem organizacji – czerwoną parasolką. Specjalny autobus organizacji PROUD ruszył w trasę, aby – jak poinformował rzecznik organizacji – pracownicy branży xxx mogli porozmawiać z innymi pracownikami usług seksualnych w regionie. – Będą również nawiązywać kontakt z mieszkańcami – dodał rzecznik. Trasa autobusu wiedzie z Arnhem przez Eindhoven i Hilversum do Utrechtu. Organizacja PROUD zrzesza m.in. pracowników, również byłych, zajmujących się usługami seksualnymi w Holandii. Bez względu na płeć, orientację seksualną, status prawny, wiek, stan zdrowia, narodowość i formę działalności. Członkowie organizacji mają zapewnioną m.in. pomoc prawną.