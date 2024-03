Jak głosowali Rosjanie za granicą? Poparcie dla Putina poniżej 20 proc.

Są to dane z godziny 9:30 czasu moskiewskiego 18 marca dla 62 lokalizacji w 41 krajach. Poziom poparcia dla prezydenta Rosji jest wysoki w krajach Azji Centralnej (np. 36 proc. dla Putina w Uzbekistanie), na Cyprze – 22 proc. oraz w Grecji – 59 proc. (najwyższy wynik spośród wszystkich państw ujętych w zestawieniu).

W stolicy Turcji, Ankarze, na 95 głosujących osób Putina poparło 37 proc., ale w Stambule i Trabzonie uzyskał on poparcie zaledwie 4 proc. z ponad 1100 respondentów. Tymczasem w Tajlandii tylko 10 proc. Rosjan chce widzieć Putina na stanowisku prezydenta po raz piąty, w Kazachstanie – 7,5 proc., na Litwie – 4 proc., w Finlandii – 10 proc., w Serbii – 3 proc., a w USA – 15 proc.

Kolejki Rosjan w lokalach wyborczych za granicą. Protest przeciwko Putinowi

Zapowiadany przez rosyjską opozycję wiec "W południe przeciwko Putinowi" zgromadził w niedzielę rzesze ludzi w lokalach wyborczych zlokalizowanych w rosyjskich ambasadach na całym świecie.

Według agencji Associated Press ogromne kolejki utworzyły się przed rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi w Londynie, Berlinie, Paryżu, Mediolanie, Belgradzie i innych miastach, gdzie mieszkają duże społeczności Rosjan, z których wielu uciekło ze swojej ojczyzny po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Reuters podał, że wiele osób przybyło w niedzielę w południe do ambasad rosyjskich w krajach, do których Rosjanie masowo uciekli po wybuchu wojny na Ukrainie i ogłoszeniu mobilizacji w 2022 r. Korespondenci agencji policzyli, że w kilometrowej kolejce do głosowania w Erywaniu stało około 1000 osób. Wszyscy, z którymi rozmawiali dziennikarze, mówili, że przyjechali, aby zaprotestować przeciwko Putinowi i jego polityce.



Wybory w Rosji. Policzono 99 proc. głosów

Rosyjska centralna komisja wyborcza poinformowała w poniedziałek rano, że po przeliczeniu 99,43 proc. głosów urzędujący prezydent Władimir Putin prowadzi w wyborach prezydenckich z wynikiem 87,32 proc.

