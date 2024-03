Hongkong: Władze mogą zmusić księży do naruszenia tajemnicy spowiedzi

16 międzynarodowych ekspertów z dziedziny wolności religii i przekonań wyraziło we wspólnym oświadczeniu "głębokie i poważne obawy” w związku z konsekwencjami nowego prawa bezpieczeństwa, znanego jako "artykuł 23”, rozpatrywanego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu (HKSAR).

Plany chińskich władz

Sekretarz sprawiedliwości Hongkongu Paul Lam Ting-kwok powiedział niedawno, że zgodnie z nowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa osoba może zostać ukarana karą do 14 lat więzienia za to, że wiedziała, że inna osoba dopuściła się "zdrady” i nie poinformowała władz w rozsądnym terminie. Nowe prawo potencjalnie ma poważne konsekwencje dla tajemnicy spowiedzi, argumentują sygnatariusze listu, którzy są "głęboko zaniepokojeni" nowymi przepisami.

W efekcie nowe prawo mogłoby zmusić księży do ujawnienia wbrew swojej woli i sumieniu, z całkowitym naruszeniem tajemnicy indywidualnej spowiedzi i nauki Kościoła, tego, co zostało im powiedziane podczas sakramentu. Stanowiłoby to również naruszenie art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stoi na straży wolności i praw religijnych jednostki.

"W wielu tradycjach religijnych, a zwłaszcza w Kościele katolickim, praktykowanie tak zwanego sakramentu pokuty (znanego również jako sakrament pojednania lub spowiedzi) jest aktem religijnym o absolutnie kluczowym i świętym znaczeniu” – stwierdzają autorzy apelu.

"W sercu sakramentu pokuty leży absolutnie istotna zasada poufności. Spowiedź odbywa się indywidualnie, przed księdzem, przed Bogiem, a to, co zostaje powiedziane w tej rozmowie, pozostaje całkowicie tylko pomiędzy trzema osobami: osobą spowiadającą się, księdzem spowiadającym i Bogiem" – dodano.

List kończy się następująco: "Wzywamy papieża Franciszka i Watykan, arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego i wszystkich innych światowych przywódców religijnych, aby zabrali głos i skorzystali ze swoich możliwości, aby zapewnić, że to nowe ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa w Hongkongu nie doprowadzi do dalszego naruszenia wolności religii lub przekonań i wolności słowa".

