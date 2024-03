Wpadka Trumpa. "Biden wygrał z Obamą"

Donald Trump przemawiał do swoich zwolenników podczas wiecu w Vandalii na przedmieściach Dayton w stanie Ohio. Były prezydent USA mówił o wyborach, w których Joe Biden miał rzekomo zmierzyć się z Barackiem Obamą.

– Wiecie, co jest interesujące? Joe Biden wygrał z Barackiem Husseinem Obamą. Czy ktokolwiek o nim słyszał? W każdym wahającym się stanie Biden pokonał Obamę, ale w każdym innym – przepadł – powiedział Trump. W rzeczywistości Joe Biden nigdy nie startował w wyborach przeciwko Barackowi Obamie. Dziennik "The Guardian" zwrócił uwagę na to, że Biden dwukrotnie startował w wyborach razem z Obamą, ale jako jego wiceprezydent, zatem politycy nie rywalizowali ze sobą w żaden sposób.

"Zbyt stary i umysłowo niezdolny"

Obecny prezydent USA odpowiedział na zaczepki ze strony Donalda Trumpa. – Jeden z kandydatów jest zbyt stary i umysłowo niezdolny do bycia prezydentem. Drugim kandydatem jestem ja – żartował podczas rozmowy z dziennikarzami Joe Biden. Wcześniej Trump wielokrotnie twierdził, że Joe Biden jest zbyt stary na pełnienie urzędu prezydenta.

– Nic mu nie mówcie, on myśli, że kandyduje przeciwko Barackowi Obamie. Tak powiedział – ironizował Biden.

Wybory prezydenckie w USA

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na 5 listopada 2024 r. Joe Biden i Donald Trump zapewnili sobie 12 marca nominacje Demokratów i Republikanów do ubiegania się o urząd głowy państwa w listopadowych wyborach. W USA obowiązuje niepisana zasada, że jeżeli urzędujący prezydent wyraża wolę walki o reelekcję, to partia respektuje to i popiera go.

Tegoroczne wybory w Stanach Zjednoczonych będą "rewanżem" za głosowanie w 2020 r., w którym wygrał Biden. Jak zauważyła agencja Reutera, to dopiero drugi taki przypadek w historii USA. Poprzednio dwaj główni kandydaci ubiegali się ponownie o urząd głowy państwa w 1956 r., gdy Dwight Eisenhower pokonał po raz drugi Adlaia Stevensona.

