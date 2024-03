Strategiczna broń atomowa. USA skierowały do Rosji i Chin propozycję

W poniedziałek przedmiotem debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ była kwestia "utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozbrojenie nuklearne oraz nieproliferacja", czyli nierozprzestrzenianie broni atomowej.

USA proponują Rosji i Chinom rozmowy

Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała, że od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Moskwa odwołuje się do agresywnej retoryki w zakresie potencjalnego użycia broni jądrowej. Dlatego zaproponowała, by celem rozładowania rosnącego napięcia międzynarodowego zorganizować negocjacje.

– Stany Zjednoczone są skłonne zaangażować się bilateralne w rozmowy na temat kontroli zbrojeń z Rosją i Chinami teraz i bez warunków wstępnych. Wszystko, co muszą zrobić, to powiedzieć "tak" i usiąść do stołu w dobrej wierze – powiedziała ambasador podczas posiedzenia RB ONZ.

Zdaniem Thomas-Greenfield państwa dysponujące bronią jądrową powinny przygotować moratorium dotyczące zasad testów jądrowych.

FR zawiesiła udział w traktacie jądrowym

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił 21 lutego podczas wystąpienia przed połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych New START, zawartym w 2010 r.

Zgodnie z postanowieniami traktatu każda ze stron zobowiązała się do ograniczenia liczby swoich głowic nuklearnych dla rozmieszczonych pocisków balistycznych ICBM (międzykontynentalnych) i SLBM (wystrzeliwanych z okrętu podwodnego) do łącznie 1550 sztuk.

Wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow poinformował w marcu, że Rosja i USA prowadzą negocjacje na ten temat, ale zamkniętymi kanałami.

