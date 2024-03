Erdogan zadzwonił do Putina. "Turcja jest gotowa"

O telefonicznej rozmowie przywódców Turcji i Rosji poinformował w opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu departament komunikacji tureckiego prezydenta.

Erdogan pogratulował Putinowi wygranej w wyborach prezydenckich. Wspomniał o Ukrainie

Jak przekazano, Recep Tayyip Erdogan pogratulował swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Władimirowi Putinowi reelekcji i zaoferował mediację między Moskwą a Ukrainą.

W rozmowie telefonicznej "prezydent Erdogan wyraził przekonanie, że pozytywna ewolucja stosunków między Turcją a Rosją jest kontynuowana i stwierdził, że Turcja jest gotowa odegrać rolę mediatora, aby powrócić do stołu negocjacyjnego z Ukrainą" – podała turecka prezydencja w oświadczeniu.

Komunikat na temat rozmowy przywódców pojawił się też na oficjalnej stronie Kremla. Kwestia propozycji Erdogana nie została jednak w nim poruszona. Służby prasowe rosyjskiego prezydenta poinformowały jedynie, że turecki prezydent pogratulował Putinowi "przekonującego zwycięstwa" i życzył mu kolejnych sukcesów na rzecz narodu rosyjskiego. Jak podkreślono lakonicznie, wyrażono również wzajemne zobowiązanie do dalszej ścisłej współpracy na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków oraz potrzebę wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa narodowego, w tym związanych z regionem Morza Czarnego.

Wybory prezydenckie w Rosji

Przypomnijmy, że według danych podanych przez rosyjską centralną komisję wyborczą, Władimir Putin wygrał w wyborach prezydenckich, zdobywając 87,29 proc. głosów. Zwycięstwa pogratulowali mu m.in. prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, prezydent Chin Xi Jinping i prezydent Wenezueli Nicolas Maduro.

Władimir Putin jest przywódcą Federacji Rosyjskiej od 1999 roku. W latach 2008-2012 zajmował stanowisko premiera, co stanowiło wybieg, by ominąć limit kadencji. Po nowelizacji rosyjskiej konstytucji zmieniono limit. Jeśli trzymać się formalnych zapisów Putin będzie mógł rządzić do 2036 roku, kiedy to skończy 84 lata.

Czytaj też:

"Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO". Alarmujące słowa polskiego generałaCzytaj też:

"Wygrał wojnę z imperium Zachodu". Sojusznicy gratulują Putinowi "miażdżącego zwycięstwa"Czytaj też:

Biały Dom skomentował wygraną Putina. "Na tej podstawie będziemy działać"