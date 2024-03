"Kolonizacja kulturowa". Mocne słowa afrykańskiego kardynała o papieskim dokumencie

Deklaracja watykańskiej Dykasterii Doktryny Wiary "Fiducia supplicans" zezwalająca na błogosławieństwo par osób tej samej płci oraz par znajdujących się w "nieregularnych sytuacjach” jest postrzegana w Afryce jako "kolonizacja kulturowa” w Afryce.

Kardynał o "Fiducia supplicans"

W wywiadzie dla francuskojęzycznej katolickiej telewizji KTO z 17 marca kardynał Fridolin Ambongo, przewodniczący Sympozjum Konferencja Episkopatu Afryki i Madagaskaru, ubolewał nad brakiem "synodalności” przed publikacją deklaracji. Stacja przypomniała, że od momentu jego ujawnienia 18 grudnia 2023 r., dokumenty wywołał mieszane reakcje i głębokie podziały wśród biskupów katolickich na całym świecie.

– W tej deklaracji zawarto cały problem kulturowy, ponieważ kontynent afrykański postrzegał "Fiducia supplicans" jako kolonizację kulturową – powiedział Ambongo, arcybiskup Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga.

– To, co proponuje "Fiducia supplicans", to rodzaj "zachodniego imperializmu, ale na poziomie kulturowym” – stwierdził, dodając, że "praktyki uważane za normalne na Zachodzie zostały narzucone innym narodom”.

– Sądzę, że to wyjaśnia zjadliwość reakcji Afryki – powiedział Ambongo, nawiązując do decyzji biskupów z Afryki z 11 stycznia o niezastosowaniu się do zwartych w deklaracji sugestii dotyczących udzielania błogosławieństw parom homoseksulanym.

– Osobiście uważam, że tym, co nas najbardziej zaskoczyło i zszokowało, był sposób, w jaki tekst został opublikowany – powiedział Ambongo. – Kiedy czytasz treść dokumentu, nie ma mowy o rewolucji, ponieważ rzeczywiście błogosławimy ludzi. Błogosławimy wszystkich, błogosławimy nawet zwierzęta, błogosławimy samochody. Czasami nawet błogosławię długopisy, których używają uczniowie – dodał.

