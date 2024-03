Drag queen fetowany przez Kamalę Harris oskarżony o gwałcenie mężczyzn

Darius Pierce (pseudonim Shangela) określający siebie jako drag queen w 2022 został zaproszony przez wiceprezydent USA Kamala Harris do jej rezydencji na uroczystość okazji Miesiąca Dumy LGBT. Pierce wygłosił wówczas przemówienie, w którym dziękował Harris za bycie "autentycznym sojusznikiem ruchu LGBT".

Drag queen oskarżony o gwałty

Teraz Pierce został oskarżony o napaści seksualne. Czterech mężczyzn twierdzi, że Pierce dokonywał takich napaści, kiedy byli zbyt pijani, by udzielić na to zgody, a piąty przekonuje, że Pierce do usiłowania zgwałcenia doszło w łazience. Chodzi o mężczyzn w wieku od 18 do 32 lat. We wszystkich przypadkach Pierce miał wcześniej spożywać z nimi alkohol.

Darius Pierce nie przyznaje się

Pierce przyznaje, że rzeczywiście pił alkohol z osobami, które go oskarżają, ale jego obrońca zapewnia, że żadne napaści na tle seksualnym nie miały miejsca.

Jeden z rzekomych poszkodowanych utrzymuje, że Shangela spożywał z nim alkohol, a później mężczyzna obudził się z nim w łóżku, kompletnie nagi. Kiedy zapytał, co się stało, miał otrzymać odpowiedź, że uprawiali seks – w dodatku z udziałem trzeciego mężczyzny, którego Pierce nawet nie znał. Oskarżyciel przekonuje, że został seksualnie wykorzystany.

Wcześniej Pierce został oskarżony o gwałt przez pracownika HBO, jednak ostatecznie strony osiągnęły porozumienie i nie doszło do skazania.

