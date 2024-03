Nie żyje gwiazdor kultowej produkcji Ridleya Scotta

Nie żyje M. Emmet Walsh. Aktor, który na przestrzeni siedmiu dekad zagrał ponad 220 ról, zmarł we wtorek w Vermont. Miał 88 lat. Zasłynął rolą w kultowym filmie Ridleya Scotta "Łowca androidów" z 1982 roku. Można było zobaczyć go również w produkcji "Na noże" oraz w filmach braci Coen – "Śmiertelnie proste" czy "Raising Arizona". O śmierci aktora poinformował jego menedżer, Sandy Joseph.

Nie żyje gwiazda kina. Aktor zagrał w kultowych produkcjach

Urodzony w 1935 roku w Nowym Jorku i wychowany w Vermont, M. Emmet Walsh zadebiutował jako statysta w "Midnight Cowboy" w 1969 roku. W tym samym roku zagrał swoją pierwszą większą rolę w "Alice's Restaurant".

Aktora znamy także z ról: pisarza sportowego w komedii sportowej Paula Newmana "Na lodzie"(1977), kuratora Dustina Hoffmana w "Zwolnieniu warunkowym" (1978), snajpera polującego na Steve'a Martina w "Szajbusie" (1979) i szefa LAPD, który sprowadza Harrisona Forda z emerytury w "Łowcy androidów" (1982).

W 2017 roku Walsh powiedział magazynowi Hollywood Reporter, że "Łowca androidów" jest filmem, o który jest zawsze najczęściej pytany. Zdradził, jaka była jego reakcja po obejrzeniu gotowego filmu Ridleya Scotta. "Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć, myśleć i robić! Nie wiedzieliśmy, co do cholery zrobiliśmy! Jedynym, który zdawał się to rozumieć, był Ridley" – mówił.

Gdzie zagrał M. Emmet Walsh?

Walsh był ceniony przez krytyków filmowych. Zagrał w ponad 220 filmach, przyjmując również role epizodyczne.

Jego ostatnim występem w filmie była rola w westernie "Outlaw Posse" z 2024 roku, gdzie pojawia się u boku Whoopi Goldberg i Cedrica the Entertainera.

Przez siedemdziesiąt lat swojej obecności w telewizji Walsh występował w takich serialach, jak: "Starsky and Hutch", "Frasier", "Strefa mroku", "Z archiwum X", "Home Improvement" i "Pora na przygodę". Jedną z jego ostatnich serialowych ról była postać Dziadka Roya w "Prawi Gemstonowie".

