Belgia: Papież nałożył na jednego z biskupów najwyższą możliwą karę

W komunikacie prasowym opublikowanym 21 marca, stwierdzono, że w ostatnich miesiącach do Dykasterii Nauki Wiary zgłoszono nowe, poważne dowody dotyczące sprawy byłego biskupa Brugii. Obejmują one niedawne zeznania ofiary. Dowody te doprowadziły do ponownego zbadania sprawy. W dniu 3 marca Dykasteria przekazała sprawę papieżowi Franciszkowi i zaproponowała usunięcie Rogera Vanghelhuwe ze stanu duchownego. Krok taki był kilkakrotnie wnioskowany w ostatnich latach przez belgijskich biskupów, którzy uważali za hańbę utrzymywanie przez byłego hierarchę statusu biskupa i księdza. Ostatni taki wniosek został złożony w październiku 2023 roku.

Roger Vangheluwe został powiadomiony o decyzji papieża 20 marca i przyjął decyzję do wiadomości. Poprosił również o pozwolenie na życie w miejscu odosobnienia, "bez kontaktu ze światem zewnętrznym, aby poświęcić się modlitwie i pokucie”.

Skandal w Belgii

Reagując na decyzję Rzymu, belgijscy biskupi ponownie wyrazili swój wielki szacunek dla ofiar, podkreślając ich odwagę i siłę w oskarżeniu napastnika. Dodali, że ich przykład "zainspirował wielu innych cierpiących, by napastnik poniósł konsekwencje za swoje przestępstwa”. Biskupi mają nadzieję, że wydalenie byłego hierarchy ze stanu duchownego pomoże ofiarom odbudować swoje życie po nadużyciach, które naznaczyły ich i ich bliskich na całe życie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy narastała presja na wydalenie Vangheluwe ze stanu duchownego. W styczniu premier Alexander De Croo wyraźnie zajął stanowisko w tej sprawie. Jeszcze we wtorek 19 marca członkowie stowarzyszenia na rzecz ochrony małoletnich rozwinęli transparenty przed opactwem Solesmes we Francji, gdzie mieszka były biskup. Roger Vangheluwe przeniósł się tam po rezygnacji ze stanowiska biskupa Brugii w 2010 roku. Przyznał się do wieloletniego molestowania swojego nieletniego siostrzeńca, a inne domniemane ofiary zgłosiły się począwszy od 2017 roku. Zgodnie z belgijskim prawem karnym, przestępstwa, o które oskarżony jest Vangheluwe, uległy przedawnieniu.

Wydalenie ze stanu duchownego jest najwyższą karą przewidzianą dla duchownych przez prawo kanoniczne.

