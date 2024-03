Niemcy legalizują marihuanę

W piątek Bundesrat zatwierdził ustawę o konopiach indyjskich. Propozycja legalizująca konsumpcję, posiadanie oraz uprawę małych ilości marihuany, do końca budziła ostrą dyskusję. "Do samego końca z poszczególnych krajów związkowych dochodziły liczne wątpliwości i zastrzeżenia. Obecnie muszą one wprowadzić nowe zasady konsumpcji marihuany, kontrolować ich przestrzeganie oraz wdrożyć amnestię dla przestępstw związanych z konopiami indyjskimi, które zgodnie z nowym prawem nie są już karalne" – opisuje Deutsche Welle.

Od 1 kwietnia osoby powyżej 18. roku życia będą mogły mieć przy sobie na własne potrzeby do 25 gramów marihuany i przechowywać w domu do 50 gramów. Dodatkowo, w uprawie własnej będzie dozwolona hodowla trzech roślin. Od 1 lipca prywatne kluby zrzeszające do 500 członków będą również mogły wspólnie uprawiać konopie i rozdawać plony swoim członkom (maksimum 50 gramów miesięcznie).

Ustawa została przygotowana przez ministra zdrowia Karla Lauterbacha

Będą ograniczenia

Ustawa zakłada, że publiczna konsumpcja marihuany będzie ograniczona i dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach. Nie będzie ona dozwolona w miejscach, które znajdują się w pobliżu placówek dla dzieci i młodzieży oraz obiektów sportowych. Na deptakach i strefach dla przechodniów można będzie palić marihuanę po godzinie 20. Dla nieletnich pozostaje ona zakazana – podaje DW.

W Niemczech nie powstaną sklepy z marihuaną (jak np. w Holandii). Minister zdrowia postawił na model tzw. klubów konopnych, gdzie rośliny będą uprawiane na potrzeby członków tych klubów. Do członkostwa w klubach będą uprawnione wyłącznie osoby zamieszkałe w Niemczech, co ma zapobiec turystyce narkotykowej z zagranicy.



Lauterbach przekonuje, że decyzją o legalizacji marihuany to przełom. – Zaobserwowaliśmy niepowodzenie polityki narkotykowej prowadzonej przez ostatnią dekadę – stwierdził polityk SPD.

Czytaj też:

Niemieccy biskupi będą rozmawiali z Watykanem. W tle ogromne kontrowersjeCzytaj też:

"Sueddeutsche Zeitung": Niemcy i Francja tracą wpływy. Czy Tusk uratuje Europę?