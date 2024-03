Masakra w Rosji: Napastnicy otworzyli ogień w sali koncertowej. Są zabici i ranni

12 osób nie żyje, a co najmniej 35 zostało rannych w strzelaninie do jakiej doszło w piątek pod Moskwą. Do sali koncertowej miało tam wkroczyć trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy otworzyli ogień do tłumu.

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed koncertem grupy Picnic w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogrosku niedaleko Moskwy. Jak wynika z relacji RIA Novosti, do gmachu weszło trzech zamaskowanych sprawców, którzy otworzyli ogień do tłumu. Najprawdopodobniej użyli do tego broni maszynowej. twitter Według wstępnych danych podanych przez rosyjskie media, w ataku zginęło 12 osób, a co najmniej 35 zostało rannych. Jak podaje białoruski portal informacyjny NEXTA, na miejscu doszło do eksplozji. Płonie jedna trzecia budynku. Artykuł jest aktualizowany. Czytaj też:

Koniec "specjalnej operacji wojskowej". Rosja wkracza w nowy etapCzytaj też:

Niespokojna noc w Rosji: Zmasowany atak ukraińskich dronów