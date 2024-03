Atak na cywilów pod Moskwą. Jest głos z Kremla i Białego Domu

W piątek w Rosi doszło do tragedii. Do sali koncertowej Krokus w Krasnogrosku pod Moskwą wkroczyło co najmniej trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy otworzyli ogień do zgromadzonego w niej tłumu. Miała też miejsce potężna eksplozja, która spowodowała ogromny pożar. Zginęło ponad 40 osób, a ponad 100 zostało rannych. Trwa akcja służb ratunkowych.

Zacharowa: Zamach terrorystyczny

Na razie nie wiadomo, kim byli sprawcy. Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że był to atak terrorystyczny.

"Do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kierowane są telefony z całego świata od zwykłych obywateli, którzy składają kondolencje w związku ze straszliwą tragedią w sali koncertowej Krokus. Wyrażają zdecydowane potępienie dla krwawego ataku terrorystycznego rozgrywającego się na oczach całej ludzkości" – napisała.

"Cała społeczność światowa jest zobowiązana potępić tę potworną zbrodnię" – podkreśliła.

Głos z USA. Kirby: Straszne

Podczas konferencji prasowej w Białym Domu do sprawy odniósł się rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy prezydencie USA John Kirby.

– Doszło do strzelaniny w czymś co wygląda jak centrum handlowe. […] Nie mogę mówić o wielu szczegółach. Staramy się zdobyć więcej informacji – przekazał dziennikarzom.

– Zdjęcia są po prosty straszne, trudno to oglądać. Nasze myśli będą z ofiarami tej straszliwej strzelaniny – powiedział Kirby. – Patrzy się na te nagrania i zdaje sobie sprawę, że są matki, ojcowie, bracia i siostry, synowie i córki którzy jeszcze nie otrzymali wiadomości. To będzie ciężki dzień – dodał.

– Nasz Departament Stanu, ambasada wydały ostrzeżenie do wszystkich Amerykanów w Moskwie, by unikali dużych centrów zgromadzeń, koncertów, dla swojego bezpieczeństwa – powiedział.

7 marca ambasada USA w Moskwie wystosowała alert, wzywający obywateli USA do unikania dużych skupisk ludzkich, w tym koncertów, w związku z planami ataku "ekstremistów" w ciągu 48 godzin.

