Kolejne rosyjskie rafinerie zaatakowane dronami

Anglosaskie media twierdzą, że Amerykanie mieli apelować do Ukraińców, by nie uderzali w infrastrukturę energetyczną Rosji.

Atak dronów

W sobotę portal RBK-Ukraina, powołując się na rosyjskie kanały na Telegramie, przekazał, że w nocy drony uderzyły w dwie rosyjskie rafinerie w obwodzie samarskim. Chodzi o obiekty w Syzraniu i Nowokujbyszewsku. Ataki spowodowały duże pożary.

twitter

Niebawem pojawiły się doniesienia o kolejnych uderzeniach. Kanały rosyjskiego Telegramu doniosły o eksplozjach w rafinerii w Kujbyszewie, także w obwodzie samarskim. Informację przekazał serwis Ukraińska Prawda, a potwierdziły rosyjskie portale, Astra, Baza i Mash.

twitter

Ceny ropy w Ameryce, notowania Bidena

Brytyjski dziennik "Financial Times" napisał kilka dni temu, że Stany Zjednoczone wezwały władze Ukrainy do zaprzestania ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, ponieważ ataki dronów na rafinerie naftowe mogą doprowadzić do wzrostu światowych cen paliw.

"Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, aby ta wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie. Powód? Uderzenia powodują wzrost cen ropy, a to odbija się na cenach benzyny w USA, co pogarsza szanse wyborcze Bidena" – napisał na portalu X Marek Budzisz, ekspert think tanku Strategy&Future ds. Rosji.

Ukraina: Rafinerie to uzasadnione cele wojenne

W piątek doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zaprzeczył, jakoby Waszyngton zażądał od Kijowa zaprzestania ataków na rafinerie ropy naftowej w Rosji. – To jest informacja nieprawdziwa. Po dwóch latach wojny na pełną skalę nikt nie będzie dyktował Ukrainie warunków prowadzenia tej wojny – powiedział Podolak, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Podolak powiedział, że strona rosyjska uderza w infrastrukturę krytyczną Ukrainy z "ludobójczymi zamiarami", podczas gdy Ukraina niszczy "infrastrukturę wojenną", ponieważ, jak dodał, paliwo jest podstawowym narzędziem wojny.

Wcześniej Olha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, oznajmiła, że rafinerie ropy naftowej w Rosji są uzasadnionymi celami Ukrainy z wojskowego punktu widzenia.

Czytaj też:

Pojawiają się pogłoski, że Rosja planuje oblężenie dużego ukraińskiego miastaCzytaj też:

Azjatycki gigant przestał przyjmować ropę od rosyjskiego przedsiębiorstwa