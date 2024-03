"To nasz wspólny wróg". Biały Dom komentuje zamach pod Moskwą

W piątek w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą kilku uzbrojonych w broń maszynową mężczyzn otworzyło ogień do cywilów. Na miejscu doszło do dwóch eksplozji i pożaru, w wyniku których zawalił się dach budynku. Sala koncertowa obiektu niemal doszczętnie spłonęła. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej potwierdził śmierć 133 osób. W mediach pojawiają się nieoficjalne informacje o 143 ofiarach śmiertelnych. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.

"Atak ma miejsce w kontekście szalejącej wojny między Państwem Islamskim a krajami walczącymi z islamem" – czytamy w oświadczeniu ISIS, które podała agencja Amaq, powiązana z Państwem Islamskim.

"Państwo Islamskie jest wspólnym wrogiem"

"Ameryka najostrzej potępia odrażający atak terrorystyczny w Moskwie" – napisała w komunikacie rzecznik prezydenta USA Joe Bidena, nawiązując do zamachu w podmoskiewskim Krasnogorsku. "Państwo Islamskie jest wspólnym terrorystycznym wrogiem, którego należy wszędzie pokonać" – dodała.

"Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia tym, którzy stracili bliskich i tym, którzy odnieśli obrażenia lub zostali dotknięci tym niewybaczalnym atakiem na niewinnych cywilów" – oświadczyła Karine Jean-Pierre.

"Stany Zjednoczone zdecydowanie potępiają atak terrorystyczny z 22 marca w Moskwie. Solidaryzujemy się z narodem rosyjskim w opłakiwaniu ofiar śmiertelnych po tym strasznym wydarzeniu" – napisał w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Amerykanie ostrzegali przed możliwym zamachem

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson przyznała, że Stany Zjednoczone miały informacje o planowanym ataku. "Rząd USA miał informacje o planowanym zamachu w Moskwie i w marcu przekazał je tamtejszym władzom" – przekazała w przesłanym mediom oświadczeniu Watson.

Działanie podjęto zgodnie z polityką "obowiązku ostrzegania". Amerykańskie władze poinformowały również własnych obywateli przebywających w Rosji, aby unikali dużych zgromadzeń. USA wystosowało ostrzeżenie 7 marca.

