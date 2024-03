Ostre spięcie na linii Izrael – USA. Wszystko przez przełomową rezolucję ONZ

To pierwsza taka rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ od początku Wojny Izraela z Hamasem, a więc od października ubiegłego roku.

Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa do natychmiastowego zawieszenie broni w Strefie Gazy

W przyjętym w poniedziałek dokumencie wezwano do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy na czas ramadanu. To zaś ma być krok do całkowitego zawieszenia broni. Autorzy rezolucji zażądali ponadto natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników.

Treść dokumentu została zaproponowana przez członków, którzy nie są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Wcześniej swoją propozycję rezolucji została zgłoszona przez Stany Zjednoczone. Tę zawetowały jednak Rosja i Chiny.

Propozycja Amerykanów napotkała na sprzeciw z powodu wskazania jako państw mediatorów USA, Kataru i Egiptu, co wetujące kraje uznały za akt hipokryzji. Przyjęta w poniedziałek rezolucja w kwestii zawieszenia broni kładzie nacisk przede wszystkim na Izrael. Nie wskazując bezpośrednio niniejszych państw jako mediatorów, nie zakazuje im brania w negocjacjach udziału.

Dokument został przyjęty głosami 14 państw. Tylko Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. Postawa Amerykanów wywołała napięcie na linii USA-Izrael. W reakcji na brak weta Izrael zapowiedział, że nie wyśle na rozmowy w Waszyngtonie delegacji, która miała w środę rozmawiać m.in. o planach ofensywy w Rafah.

Wojna Izraela z Hamasem. Porażający bilans ofiar

Przypomnijmy, że wojna Izraelu z Hamasem trwa już ponad pięć miesięcy, dokładnie od 7 października 2023 roku. Działaniom tym towarzyszy ogromna tragedia ludności cywilnej. Ledwie w sobotę kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy przekazało, że od 7 października w palestyńskiej enklawie zginęły 32 142 osoby. W ciągu ponad pięciu miesięcy trwającego konfliktu 74 412 Palestyńczyków zostało rannych. Liczba ta uwzględnia zarówno cywilów, jak i bojowników Hamasu.

Siły zbrojne Izraela podają z kolei, że w ramach operacji zlikwidowały w Strefie Gazy ponad 13 tys. palestyńskich terrorystów, a także blisko 1000 terrorystów na terenie Izraelu, wynika z informacji przekazanych w reakcji przez portal Times of Israel.

