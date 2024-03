"Wymiar tragiczny". Biskupi ostrzegają przed zmianami w norweskim prawie

W Norwegii trwa dyskusja nad liberalizacją prawa do usunięcia dziecka. Specjalna komisja powołana przez rząd w Oslo zaleciła parlamentowi zalegalizowanie aborcji do 18. tygodnia ciąży, a w niektórych przypadkach – nawet w późniejszym okresie.

Obecne norweskie ustawodawstwo dopuszcza aborcję planową do 12. tygodnia ciąży. Aby móc z niej skorzystać, kobieta musi złożyć odpowiedni wniosek do komisji lekarskiej. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Zmiany w prawie umożliwiłyby przesunięcie wymogu złożenia wniosku do 18. tygodnia ciąży. Warto przypomnieć, że obecnie w okresie od 13. do 18. tygodnia ciąży istnieje możliwość usunięcia dziecka w ściśle określonych przypadkach.

Norwescy biskupi alarmują

Norweska Rada Biskupów Katolickich ostrzega, że propozycja liberalizacji krajowego prawa aborcyjnego "stanowi krok wstecz od chrześcijańskiego i humanistycznego dziedzictwa Norwegii” i "zaciemnia nasze zrozumienie tego, czym jest, a czym nie jest życie ludzkie”.

W piśmie przesłanym do Ministerstwa Zdrowia i Opieki, norwescy biskupi przedstawili swoje stanowisko wobec planowanych zmian w prawie. Podkreślili, że liberalizacja przepisów nie uwzględnia interesów nienarodzonego dziecka, ustanawia niejednoznaczną koncepcję życia ludzkiego i podważa tradycyjne wartości kraju.

"Propozycja ustawy unieważnia płód jako podmiot uprawniony. Rozważanie aborcji ma, w ścisłym tego słowa znaczeniu, wymiar tragiczny. W każdym przypadku dokonana aborcja jest okazją do żalu i stratą dla społeczności. Tylko na tej podstawie, w naszym przekonaniu, nasze społeczeństwo może słusznie rozważyć dobro wszystkich zainteresowanych stron w sposób odpowiedzialny i racjonalny" – napisali norwescy hierarchowie.

