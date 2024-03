Zawalił się most w Baltimore. Dramatyczne nagranie trafiło do sieci

Statek uderzył w most w Baltimore

Statek towarowy uderzył w most w Baltimore. Konstrukcja nie wytrzymała i w kilka sekund most się rozpadł. Na nagraniu widać, jak kolejne samochody wpadają do wody.

Do sieci trafiło nagranie z całego zdarzenia. Na filmie uchwycono sam moment zderzenia. W wyniku katastrofy cały most się rozpadł, a wiele samochodów wpadło do wody – donoszą amerykańskie media. Na obecną chwilę nie znamy jednak dokładnych informacji na temat liczby ofiar i poszkodowanych. twitter Do zderzenia doszło około 1.30 w nocy czasu lokalnego. "Kontenerowiec uderzył w Key Bridge w Baltimore. Część mostu się zawaliła. Wiele łodzi strażackich i policyjnych jest w drodze" – przekazał na portalu X operator łodzi strażackiej Andrew Doyle. Burmistrz miasta Brandon M. Scott poinformował w mediach społecznościowych, że jedzie na miejsce wypadku. Czytaj też:

Awaryjne lądowanie amerykańskiego drona. Wojsko zdradza szczegóły Most w Baltimore (stan Maryland) liczył ponad 2-5 kilometra i umożliwiał przeprawę przez rzekę Patapsco. Stanowił część autostrady międzystanowej nr 695. Most oddano do użytku w marcu 1977 r. Konstrukcja nosi imię Francisa Scotta Key, autora amerykańskiego hymnu narodowego, ale jest też znany jako Key Bridge. twitter