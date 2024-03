Zełenski odwołał ważnego polityka. Powodów nie podano

Na nowego sekretarza prezydent mianował Ołeksandra Łytwynienkę, dotychczasowego szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Nie podano powodu zmiany. Daniłow piastował stanowisko od października 2019 r. Objął je kilka miesięcy po wygranych przez Wołodymyra Zełenskiego wyborach prezydenckich. Ołeksij Daniłow aktywnie komentował sytuację związaną z wojną, udzielając wywiadów zagranicznej prasie.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy pełni rolę koordynującą w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. W jej skład wchodzą najważniejsi politycy, a także decydenci odpowiedzialni za bezpieczeństwo i obronę kraju.

Od czasu inwazji Rosji na pełną skalę w lutym 2022 r., prezydent Zełenski regularnie wymieniał wysokich urzędników ds. bezpieczeństwa i obrony. Zdymisjonowanie w lutym najwyższego rangą generała Ukrainy, gen. Wałerija Załużnego, było zapowiedzią szerszego planu zmian w dowództwie – wskazuje Reuters.

Wałerij Załużny ma nową funkcję. Wyjeżdża poza Ukrainę

Na początku marca prezydent Zełenski zatwierdził kandydaturę Wałerija Załużnego, byłego Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy skierowało już odpowiedni wniosek do władz w Londynie.

"Prezydent Ukrainy zatwierdził kandydaturę Walerija Załużnego na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w czwartek 7 marca 2024 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesłało stosowny wniosek w sprawie wyrażenia zgody agrement ze strony Wielkiej Brytanii" – podano w oficjalnym komunikacie ukraińskiego resortu.

"Zełenski zneutralizował gen. Załużnego – mianuje go ambasadorem w Wielkiej Brytanii" – komentuje Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. To nawiązania do spekulacji dot. politycznych aspiracji wojskowego. Gen. Załużny, jak pokazują badania, cieszy się dużą popularnością oraz zaufaniem w społeczeństwie.

Poprzednim ambasadorem Ukrainy w Londynie był były minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko, którego prezydent Zełenski mianował 20 lipca 2020 r. Dyplomata został odwołany w lipcu 2023 r., po komentarzu Zełenskiego na temat wypowiedzi brytyjskiego sekretarza stanu ds. obrony Bena Wallace’a o konieczności większej wdzięczności wobec sojuszników.

